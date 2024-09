Świecące zombie w The Walking Dead: Daryl Dixon. Twórca zdradza, jak powstały

fot. AMC

Już za kilka dni w USA zadebiutuje 2. sezon The Walking Dead: Daryl Dixon. Zwiastun sprzed miesiąca zdradził widzom, w jaki sposób Carol (Melissa McBride) dostanie się do Francji, gdzie przebywa tytułowy bohater grany przez Normana Reedusa. Ponadto w tej zapowiedzi Daryl trafia do jaskinie, gdzie znajdują się świecące zombie. Widzimy, jak jednego z nich zabija.

W uniwersum The Walking Dead fani mogli zobaczyć już wiele rodzajów szwendaczy. Przyzwyczailiśmy się, że są wolne, ale bardzo kąśliwe. Ale w spin-offie o Darylu pojawiły się też bardzo szybkie i zwinne, które były efektem eksperymentów. Ponadto znalazły się też takie, które mogły poranić kwasem. Greg Nicotero, który jest producentem wykonawczym serialu, ale też zajmuje się charakteryzacją zombie, postanowił sobie podnieść poprzeczkę wprowadzając do historii świecących "wygłodniałych". W rozmowie z Entertainment Weekly zdradził, jak zespół stworzył ten nowy rodzaj szwendaczy.

W zeszłym roku podczas strajku wróciłem do Stanów i rozmawialiśmy o bioluminescencyjnych zombie. 70% z tego to były praktyczne efekty. Mieliśmy światła LED, a także system lamp światła czarnego, które aktywują farbę bioluminescencyjną nałożoną na tył silikonowej, prostetycznej charakteryzacji. A jeśli obejrzycie wycięte sceny z tego, dosłownie zobaczycie mój zespół stojący tam z lampami z czarnym światłem tuż przy twarzach zombie.

Następnie zespoły od charakteryzacji i efektów wizualnych współpracowały ze sobą, aby stworzyć ostateczny wygląd scen. Twórca dodał, że to, co zrobili specjaliści od efektów wizualnych było rozszerzeniem tego poprzez wzięcie dużej ilości bioluminescencji i rozprowadzenie jej po ścianach jaskini.

Robiliśmy rzeczy, w których mogliśmy sprawić, że wnętrze jamy ustnej świeciło. Więc wiele z tego polegało na ukrywaniu rzeczy, nie tylko w garderobie, ale także pod skórą, malowaniu silikonowych urządzeń od spodu, malowaniu czegoś na wierzchu. A potem wiedziałeś, że gdy naładujesz je tuż przed ujęciem, będziesz miał prawdopodobnie 120 sekund naprawdę silnego interaktywnego światła, zanim zacznie blednąć. Więc było dużo wbiegania, ładowania i wychodzenia, a potem efekty wizualne po prostu to wzmocniły.

fot. AMC

Według twórcy w 2. sezonie dużą rolę odegrają również zombie, na których przeprowadzono eksperymenty. Po wstrzyknięciu specjalnej substancji stawały się bardzo szybkie.

Teraz w 2. sezonie dostajemy lepsze wskazówki, jak ważną rolę odgrywają te zombie w dążeniu Genet do zdobycia władzy. Chcieliśmy się upewnić, że wyglądają inaczej, więc wybraliśmy czarne soczewki kontaktowe.

Nicotero zdradził również, które kultowe filmy z lat 90. zainspirowały ich wygląd.

Oni Skanerzy Inspiracją były pewne rzeczy, które zrobiliśmy w filmie, a także było w filmie, gdzie widać żyły przebiegające pod skórą. I to było coś, co naprawdę chciałem zrobić, co na nowo definiowało i wykorzystywało jedyną rzecz, której nigdy nie ograliśmy w The Walking Dead, czyli pomysłu, że te zombie są szybkie.

Twórca dodał, że przy wyborze szybkich lub wolnych zombie zawsze opierał się na tradycji oraz na preferencjach "ojca filmów o zombie" - reżysera George'a Romero - który wolał bardziej ociężałych nieumarłych.

DNA pochodzi od George'a Romero. Ale myślę, że w przypadku wzmocnionych zombie bardziej skłanialiśmy się ku 28 dni później oraz klimatom azjatyckich horrorów. Próba zachowania tego tak, aby nadal sprawiało wrażenie, że należy do naszego świata, oddając hołd i żeby nie wydawało się nie na miejscu, było zdecydowanie wyzwaniem.

Oprócz Reedusa i McBride w obsadzie drugiego sezonu są Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Charrier, Romain Levi oraz Eriq Ebouaney. Producentami wykonawczymi drugiego sezonu są showrunner David Zabel, Scott M. Gimple, Reedus, McBride, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath, Daniel Percival, Jason Richman i Steve Squillante.

The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol - premiera w USA odbędzie się 27 września. Serial nie jest dostępny w Polsce.