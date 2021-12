The Walking Dead: Nowy świat - nowe zombie w uniwersum. Gdzie został zabrany Rick?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

The Walking Dead: Nowy świat, którego akcja rozgrywała się 10 lat po wybuchu apokalipsy zombie, dobiegł końca. W ostatnim odcinku wyjawiono kilka informacji, które mogą posłużyć do budowania nowych historii w kolejnych serialach lub filmach z uniwersum Walking Dead. W scenie po napisach widzowie zobaczyli, jak francuska naukowiec (w tej roli Carey Van Driest) zgrywa dane z dysków w ośrodku badań chorób zakaźnych, a potem ogląda nagranie z doktorem Edwinem Jennerem (Noah Emerich). Ten bohater pojawił się w dwóch epizodach The Walking Dead w 1. sezonie. To on powiedział Rickowi, że wszyscy są zarażeni, a każdy kto umrze to przemieni się.

Na filmie Jenner jest zdziwiony nowym wariantem, który nie występuje w USA. Gdy pani naukowiec ginie od strzału błyskawicznie się przemienia w zombie, które jest szybsze i agresywniejsze niż te, które dotychczas pojawiały się w serialu. Ponadto w rozmowie prowadzonej w języku francuskim między kobietą a mężczyzną (Oryan Landa) wspominają nazwy zespołów naukowców (Pierwiosnek i Fiołek), którzy prowadzili badania w wydziale biomedycyny (pierwsi z nich, gdy "to" się tało byli na konferencji w Toledo w stanie Ohio). Na ścianie widniał napis "Martwi narodzili się tutaj", co wskazuje, gdzie rozpoczęła się apokalipsa zombie. Jenner wspominał w The Walking Dead, że Francuzi byli blisko przełomu w badaniach i walczyli do końca. Według mężczyzny, który zastrzelił kobietę, tylko pogorszyli sytuację.

Ta scena odkrywa pewien ułamek historii związanej z początkiem apokalipsy zombie. Jako ciekawostkę można dodać, że Noah Emerich powrócił do roli doktora po 11 latach. Ostatni raz pojawił się w 6. odcinku 1. sezonu The Walking Dead, który został wyemitowany 5 grudnia 2010 roku. Z kolei jego powrót, ale w The Walking Dead: Nowy świat wypadł.... 5 grudnia 2021 roku (oficjalna światowa premiera epizodu).

W 10. odcinku spin-offu poznaliśmy prawdopodobne miejsce przebywania Ricka. Przypomnijmy, że główny bohater został śmiertelnie ranny w 9. sezonie The Walking Dead. Anne (Pollyanna McIntosh) wezwała helikopter Armii Republiki Obywatelskiej twierdząc, że ma osobę "B", a nie "A", które trafiały do laboratorium Lyly Belshaw. Przehandlowała go, żeby dostać się do "ukrytego miasta". Te wydarzenia rozgrywały się 6 lat przed wydarzeniami w The Walking Dead: Nowy świat. W teaserze filmów o Ricku zostało pokazane, że helikopter kierował się w stronę Filadelfii. Tę metropolię zobaczyliśmy za oknem również w scenie, gdy Jadis rozmawiała z Silasem (Hal Cumpston), który miał rozpocząć szkolenie w Armii. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z owym "ukrytym miastem" Republiki Obywatelskiej, w którym żyje 200 tys. ludzi.

Nie podano, kiedy rozpoczną się prace na planie zdjęciowym do pierwszego filmu The Walking Dead, który ma opowiedzieć o dalszych losach Ricka (Andrew Lincoln). Twórcy The Walking Dead: Nowy świat, od początku podkreślali, że serial łączy się z historią tego bohatera, więc możemy się domyślać, że te wyjawione informacje zostaną wykorzystane w pełnometrażowej produkcji.

