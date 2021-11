The Walking Dead: Nowy świat - zdjęcia i teaser 9. odcinka. Akcja nie zwalnia tempa!

fot. AMC

The Walking Dead: Nowy świat zbliża się do końca. Pozostały już tylko dwa odcinki 2. sezonu. Według oficjalnego opisu 9. epizodu prawda zostanie ujawniona, a lojalność będzie testowana. Grupa zmierzy się też z Armią Republiki Obywatelskiej.

Do sieci trafił teaser dziewiątego epizodu, który nosi tytuł Death and the Dead. W nim Jadis (w tej roli Pollyanna McIntosh) oraz jej żołnierze polują na grupę Leo (Joe Holt). Z kolei Denis (Maximilian Osinski) cierpi z powodu odniesionej rany, a Hope (Alexa Mansour) celuje do kogoś z broni. Pojawiają się również Elton (Nicolas Cantu), Silas (Hal Cumpston), Felix (Nico Tortorella) i płacząca Iris (Aliyah Royale). Nie brakuje też zombie.

The Walking Dead: Nowy świat - teaser 9. odcinka

The Walking Dead: Nowy świat - zdjęcia z 9. odcinka

The Walking Dead: Nowy świat - sezon 2, odcinek 9

W serialu oprócz wyżej wymienionych aktorów występują: Annet Mahendru (Jennifer), Madelyn Kientz (Asha), Jelani Alladin (Will Campbell), Anna Khaja (Indira) i Julia Ormond (Elizabeth).

The Walking Dead: Nowy świat - premiera 9. odcinka 29 listopada na Amazon Prime Video.