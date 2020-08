The Walking Dead: World Beyond - serial odegra ważną rolę w wątku Ricka Grimesa

fot. materiały prasowe

The Walking Dead: World Beyond to limitowany serial planowany na tylko dwa sezony. Okazuje się, że może być on czymś w rodzaju pomostu pomiędzy The Walking Dead, a filmami o Ricku Grimesie.

Scott M. Gimple, współtwórca tej produkcji i nadzorca tworzenia uniwersum The Walking Dead zdradził, że tzw. Civic Republic Military, czyli tajemnicza grupa, która zabrała Ricka Grimesa w helikopterze, będzie kluczem w nowym serialu. Zamierza wyjaśnić wiele spraw odnośnie tego, kim oni są i co oznacza symbol złożony z trzech kółek. Według niego ten element jest dużą część nowego serialu.

Jedną z kluczowych postaci będzie Elizabeth Kubek, która jest wysoko postawioną oficer CRM. Widzieliśmy ją w zwiastuni i gra ją Julia Ormond. Przyznaje, że choć odpowiedzą na wiele pytań i widzowie dowiedzą się wielu rzeczy, pojawią się też nowe pytania.

The Walking Dead: World Beyond - premiera w październiku.