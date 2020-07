Tajne Wojny większe od Sagi Nieskończoności? Bracia Russo nie mają wątpliwości

Marvel

To nie pierwszy raz, kiedy Bracia Russo zapytani zostali o swój powrót do MCU i nakręcenie kolejnej produkcji. Już wcześniej reżyserzy Avengers: Koniec gry zapewniali, że bardzo chcieliby stworzyć adaptację komiksu Tajne Wojny. Tak duży projekt musiałby obejmować wszystkich bohaterów w MCU, także tych, którzy dopiero pojawią się dzięki prawom do Fantastycznej Czwóki i X-Men.

Twórcom wyraźnie podoba się ten pomysł i bardzo chętnie o nim opowiadają. Joe Russo zaczął w jednym z wywiadów opowiadać o tym, dlaczego tak fascynuje ich ta historia i dlaczego chcieliby przedstawić ją na dużym ekranie.

Czytałem ten komiks, kiedy miałem 10 czy 11 lat i była to ogromna rzecz, zbierająca wszystkich bohaterów razem. To był jeden z pierwszych komiksów, które to zrobiły - to było dla mnie opowiadanie historii w najlepszym możliwym wydaniu. Co się stanie, gdy połączysz te wszystkie osobowości razem? Podoba mi się również pomysł, że złoczyńcy muszą współpracować z bohaterami. (...) Lubimy z moim bratem skomplikowane relacje między bohaterami i złoczyńcami, lubimy antagonistów, którzy wierzą, że są bohaterami swoich własnych historii, więc wszystko to jest wpisane w koncepcję Secret Wars. Wykonanie czegoś na skalę Wojny bez granic było bezpośrednio związane z marzeniem o Secret Wars, które jest jeszcze większe.

Przypomnijmy, że filmowcy mają na myśli komiksowe wydarzenie z lat 80., które na zawsze zmieniło świat Marvela. Widzieliśmy w nim, jak herosi Domu Pomysłów mierzyli się z przeróżnymi złoczyńcami na planecie stworzonej przez potężnego antagonistę, Beyondera - wszystkie bitwy odbywały się dla jego przyjemności, a ich zwycięzca mógł wyrazić jedno życzenie. Do dziś Tajne Wojny uznaje się za prekursora komiksowych crossoverów.

Z kolei Anthony Russo dodał, że byłby to największy film, jaki można sobie wyobrazić, więc właśnie to ekscytuje twórców, ambicja i perspektywa stworzenia czegoś większego nawet od Sagi Nieskończoności.

Czy taki film mógłby ubiegać się o prestiżowe filmowe nagrody? Do problematyki nagradzania widowisk z superbohaterami odniósł się Chris Evans, który stwierdził, że filmy takie jak Avengers: Koniec gry zasługują na poważniejsze traktowanie podczas sezonu nagród. Według niego, filmy te poruszają wiele interesujących wątków i znajdują się w nich poważne tematy, które z pewnością zyskałyby uznanie, gdyby tylko odrzeć te filmy z loga Marvela i postacie ze swoich komiksowych pierwowzorów. Nie uważa, że każda produkcja superbohaterska powinna ubiegać się o nagrody, ale każda powinna być rozpatrywana indywidualnie i niezależnie od gatunku, jaki prezentuje.