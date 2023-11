Thunderbolts nie będzie typowym filmem Marvela? Tak uważa aktor

Wyatt Russell zagra w nowym filmie MCU, zatytułowanym Thunderbolts, postać znaną jako U.S. Agent. Aktor podczas panelu prowadzonego przez Josha Horowitza z MTV zdradził, że Jake Schrier, reżyser produkcji, szykuje coś naprawdę interesującego i oryginalnego. Zobaczcie sami.

Znam go bardzo dobrze. Wiem, jaki Jake [reżyser Thunderbolts] jest mądry i jak bardzo zależy mu na stworzeniu czegoś interesującego i innego, co wykorzysta pełen potencjał ekipy. Myślę też, że historia, którą wymyślili, jest naprawdę ciekawa - znam jej fragmenty i o czym opowiada, ale nie mogę o tym mówić.

Ale to nie typowy film Marvela, jaki już widzieliście w przeszłości. Będzie rozrywkowy, ale mam nadzieję, że fani Marvela zobaczą go i stwierdzą: Okej, to jest trochę inne, podoba mi się.

Jeśli chodzi o nasze podejście, to czas popracować, zrobić dobry film Marvela i dać z siebie wszystko, nie zakładając z góry, że coś nam się należy.