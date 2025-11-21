fot. youtube.com

Reklama

Tides of Annihilation to przygodowa gra akcji inspirowana legendami arturiańskimi. Za jej produkcję odpowiada chińskie studio Eclipse Glow Games, a podczas Xbox Partner Preview 2025 zaprezentowano nowy materiał z rozgrywki — dłuższy fragment przedstawiający starcie z jednym z bossów.

W pokazanym materiale widzimy, jak główna bohaterka staje do walki z wiedźmą Tyronoe. Podczas pojedynku protagonistka może korzystać nie tylko z efektownych ataków i specjalnych zdolności. Istotną rolę odgrywa również mechanika Dual Frontline Battle System, dzięki której gracze mają możliwość kontrolowania dodatkowej postaci — w tym przypadku rycerza Sir Lamoraka — by skuteczniej radzić sobie z przeciwnikami. Gameplay przyciąga uwagę także atrakcyjną oprawą wizualną. Zobaczcie sami.

Niestety, jak na razie Tides of Annihilation nie doczekało się nawet przybliżonej daty premiery.