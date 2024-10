To zawsze Agatha - walka z [SPOILER] w finale i czym naprawdę jest Droga Czarownic? Oto wyjaśnienie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Już jutro na platformie Disney+ zadebiutuje rozpisany na 2 odcinki finał 1. sezonu serialu To zawsze Agatha. Marvel właśnie wypuścił do sieci plakaty promocyjne, przedstawiające postacie z produkcji stylizowane w ten sposób, jakby były bohaterkami i bohaterami talii tarota. Przypomnijmy, że to właśnie te karty odegrały kluczową rolę w zeszłotygodniowym odcinku, który jednocześnie ujawnił, że portretowana przez Aubrey Plazę Rio Vidal to w rzeczywistości Lady Śmierć.

To zawsze Agatha - plakaty promocyjne finałowych odcinków

To zawsze Agatha - materiały promocyjne

Czym jest Droga Czarownic?

W sieci pojawiają się również doniesienia na temat tego, co zobaczymy w ostatnich odcinkach. Jak raportuje scooper My Time To Shine Hello, 8. ma skupić się na walce ze Śmiercią, natomiast 9. będzie wypełniony retrospekcjami z życia protagonistki, ujawniając sposób, w jaki zginął syn Agathy, a także oferując wyjaśnienie, czym naprawdę jest Droga Czarownic.

Serwis Comic Book Movie już wcześniej spekulował, że rzeczona Droga okaże się niczym innym jak historią, którą Agatha wymyśliła po to, by zwabiać inne wiedźmy z zamiarem kradzieży ich mocy. Taki obrót spraw wydaje się o tyle prawdopodobny, że Harkness w podobny sposób działała i w samym serialu - dopiero moce Billy'ego Maximoffa były w stanie powołać do istnienia nową rzeczywistość.

