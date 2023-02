Tom Cruise jako Iron Man. Aktor komentuje, jak blisko był roli w MCU

fot. IMDb.com

Tom Cruise udzielił komentarzach na temat plotek i spekulacji wiążących go z rolą Iron Mana w 2008 roku. Wypowiedzi udzielił podcastowi Phaze Zero z portalu comicbook.com. Potwierdził, że rzeczywiście ubiegał się o tę rolę, ale czy był bliski jej dostania?

Tom Cruise jako Iron Man?

- Nie byłem bliski dostania tej roli. Kocham Roberta Downeya Jr i nie wyobrażam sobie nikogo innego w tej roli. Jest ona idealna dla niego.

Dodał, że nie zamyka się na rolę superbohaterów. Wszystko dla niego zależy od scenariusza, postaci, historii i to, czy widzowie chcieliby zobaczyć go w takiej postaci. Na ten moment jednak nie wiadomo, czy któreś uniwersum widzi go w swoich szeregach. Swego czasu była plotka, że Tom Cruise mógłby pojawić się jako wariant Iron Mana z alternatywnego świata równoległego, ale nikt tych planów do tej pory nie potwierdził.

Nie jest wykluczone, że jak wiele gwiazd, Tom Cruise prędzej czy później zagra superbohatera. Zwłaszcza, że plotki sugerują zakończenie serii Mission: Impossible, która w ostatnich latach pochłaniało ogrom jego czasu.