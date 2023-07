Truman Show – oryginalny scenariusz był mroczniejszy? Scenarzysta komentuje

materiały prasowe

25 lat temu premierę miał film Truman Show. Dzięki niemu Jim Carrey udowodnił światu, że jest czymś więcej niż tylko pokoleniowym talentem komediowym, wcielając się w Trumana Burbanka, głównego bohatera reality show nadawanego 24 godziny na dobę. Za oryginalny scenariusz odpowiadał Andrew Niccol, który dopiero później zaczął współpracę z drugim scenarzystą – Peterem Weirem. W wywiadzie dla The Hollywood Reporter Niccol zdradził, że oryginalnie film miał wybrzmiewać w ciemniejszym tonie.

Truman Show – Andrew Niccol o oryginalnym scenariuszu

Niccol przyznał, że napisał pierwszy scenariusz do Truman Show przed swoim reżyserskim debiutem w filmie Gattaca - Szok przyszłości, dlatego uważa, że obie produkcje są w pewnym sensie podobne. W końcu Truman jest o odkryciu mężczyzny, że cały świat wokół niego jest fikcją, podczas gdy Gattaca przedstawia faceta, który udaje swoją tożsamość, aby dołączyć do społeczeństwa napędzanego eugeniką. W związku z tym, ton i gatunek oryginalnego scenariusza Truman Show był bardziej podobny do dystopijnego świata sci-fi Gattaca. W momencie, gdy Weir rozpoczął współpracę z Niccolem, zdecydowano na lżejszy ton, obejmujący utopijną fasadę Seaheaven:

- Zawsze uważałem, że przesłanka jest kuloodporna i chociaż oryginalny szkic jest osadzony w alternatywnej wersji Nowego Jorku – jeśli można udawać tam, można udawać wszędzie – z radością objąłem bardziej idylliczne, małomiasteczkowe podejście na fałszywy świat.

Scenarzysta dodał, że pierwotnie akcja miała również zawierać znacznie więcej mroczniejszych punktów. Ostatecznie zostały one odrzucone w trakcie szesnastu przeróbek z Weirem:

- Wyobrażałem sobie coś mroczniejszego. W oryginalnym scenariuszu niewinny pasażer został zaatakowany w metrze, aby sprawdzić odwagę Trumana. Co więcej, mężczyzna miał mieć platoniczny związek z prostytutką, którą przebrał za Sylvię.

Truman Show – Andrew Niccol o zakończeniu

Niccol wspomina także o zmianach w zakończeniu wątku Trumana. Przyznał, że scenarzyści musieli namyśleć się nad tym, jak działały zasady w fikcyjnym świecie bohatera:

- Odbyło się wiele dyskusji na temat tego, jak działała mechanika planu reality show. Była nawet wersja, w której podążaliśmy za Trumanem po niebie, a on napotkał wycieczkę po studiu i sklep z pamiątkami poświęcone jemu. W końcu Peter podjął słuszną decyzję, aby zakończyć film, kiedy Truman opuścił plan.

Scenarzysta wypowiedział się również na temat ostatnich słów Trumana, które wypowiada przed opuszczeniem planu:

- Myślę, że pierwotnie było to improwizowane przez Jima, ale tak, dwulicowy Christof wykorzystał to i skierował statystów w życiu Trumana, aby udawali rozbawienie.

Oczywiście, według Niccola to, czy Truman odnalazł szczęście z Sylvią w prawdziwym świecie czy w „chorym miejscu”, należy do interpretacji widzów.