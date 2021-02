Układ - zdjęcia z planu serialu. Julia Kijowska, Dawid Ogrodnik i Kinga Preis w obsadzie

fot. Karolina Grabowska

Trwają prace na planie serialu Układ. Nadchodząca produkcja powstaje na podstawie drugiej części cyklu kryminalnego Igora Brejdyganta i będzie kontynuacją historii opowiedzianej w serialu Rysa. W galerii przedstawiamy Wam zdjęcia z zapowiedzianej serii, która, podobnie jak pierwsza część, liczyć ma osiem odcinków. W obsadzie znaleźli się m.in. Julia Kijowska, Dawid Ogrodnik, Zuzanna Zielinska, Kinga Preis, Adam Woronowicz i Maria Pakulnis.

Co wydarzy się kolejnym sezonie? Widzowie serialu Układ ponownie spotkają się z komisarz Moniką Brzozowską. Bohaterka nie jest w stanie podnieść się psychicznie po dramatycznych wydarzeniach, które rozgrywały się w poprzednim sezonie. Po tym, jak została wysłana na przymusowy urlop, Brzozowska wraca do dawnego nałogu. Niestety w międzyczasie zaczynają ginąć świadkowie, dzięki którym komisarz miała rozbić szajkę pedofilską. I chociaż wszystko wskazuje, iż to grupa przestępcza odpowiada za ich śmierć, cała sprawa może być o wiele bardziej skomplikowana.

Układ

Serial Rysa dostępny jest na platformie ipla.tv. Układ również trafi na wspomnianą platformę streamingową.