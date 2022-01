Uncharted - nowy plakat filmu Sony. Nathan Drake w tarapatach

sony

Uncharted to filmowa adaptacja gry wideo, w której widzowie będą śledzić losy poszukiwacza skarbów, Nathana Drake'a (Tom Holland), oraz jego mentora, Victora "Sully'ego" Sullivana (Mark Wahlberg). To widowiskowa opowieść o przygodach nieustraszonej dwójki protagonistów. Sprawność, intelekt, spryt i determinacja mogą doprowadzić do odnalezienia mitycznej krainy złota - Eldorado.

Reżyserem filmu ostatecznie został Ruben Fleischer, a zatem twórca Venoma. Produkcja trafi do kin w Polsce już 11 lutego 2022 roku. Poniżej możecie zobaczyć nowy plakat promujący widowisko (pierwszy w galerii).

Uncharted

W obsadzie widowiska są Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle i Patricia Meeden. Za reżyserię odpowiedzialny jest Ruben Fleischer.

