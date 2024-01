Venom 3 - ujawniono logo filmu. Zobaczcie zdjęcia

fot. Sony Pictures

W trakcie targów CES 2024, odbywających się w Las Vegas, zaprezentowano logo filmu Venom 3 od Sony Pictures. Grafikę możecie zobaczyć poniżej. Wzór jest podobny do dwóch poprzednich części, a liczba w tle jest w kolorze czerwonym. Możliwe, że nie jest to jeszcze ostateczna wersja projektu.

Venom 3 - ujawniono logo filmu

Venom 3 - co wiemy o filmie?

Przypominamy, że zdjęcia do Venoma 3 zostały wznowione w czerwcu 2023 roku. W internecie pojawiło się kilka nieoficjalnych ujęć z planu z Los Mateos w Hiszpanii, które przedstawiały coś, co przypominało festiwal Día de los Muertos. Możliwe więc, że akcja filmu będzie rozgrywać się w trakcie meksykańskiego Święta Zmarłych.

Co ciekawe, kiedy ostatni raz widzieliśmy Eddiego Brocka, znajdował się w barze o podobnej tematyce w scenie po napisach Spider-Man: No Way Home.

W Venomie 3 po raz kolejny zobaczymy Toma Hardy'ego w roli Eddiego Brocka. W obsadzie są także Juno Temple i Chiwetel Ejiofor. Film wyreżyseruje Kelly Marcel, a w pisaniu scenariusza pomaga jej Tom Hardy.

Szczegóły fabuły są na razie nieznane, ale aktor zasugerował, że film będzie „ostatnią przejażdżką” Eddiego Brocka, co sugeruje, że to może być ostatni występ Toma Hardy'ego w roli Venoma.

