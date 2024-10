Venom 3: Ostatni taniec już w kinach! Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o końcu trylogii

fot. materiały prasowe

Reklama

Od dziś w polskich kinach możliwy do obejrzenia jest film Venom 3: Ostatni taniec. To ostatnia część trylogii zapoczątkowanej w 2018 roku z Tomem Hardym w roli głównej. Bardzo możliwe, że nie będzie to ostatnie pojawienie się tego aktora i postaci na ekranie zważywszy na ambitne plany na Spider-Mana 4, jeśli plotki okażą się prawdziwe.

Czy to udane pożegnanie z własną serią filmów? Sprawdźcie recenzję naEKRANIE Dawida Muszyńskiego TUTAJ.

Venom 3: Ostatni taniec - zdjęcia i plakaty

Venom 3: Ostatni taniec

Kim jest Knull? Moce, geneza, ciekawostki, potencjalna rola w MCU

W filmie ma się pojawić niejaki Knull. Fani komiksów kojarzą dobrze tego potężnego złoczyńcę. Co trzeba o nim wiedzieć?

Knull debiutował w komiksach naprawdę późno, w zeszycie Venom vol. 4 #3 z sierpnia 2018 roku autorstwa Donny’ego Catesa i Ryana Stegmana. Warto jednak zauważyć, że de facto Król w Czerni po raz pierwszy był wzmiankowany w komiksie Thor: God of Thunder #6 z 2013 roku – wówczas jednak przedstawiono go jedynie jako bezimienną istotę mającą fundamentalny wpływ na rozwój wszechświata.

Venom 3: Ostatni taniec - czy są sceny po napisach?

Venom 3: Ostatni taniec posiada dwie sceny po napisach.

Jedna pojawia się w połowie. Ona zapowiada kolejne projekty z tworzonego przez Sony uniwersum powiązanego z postaciami złoczyńców Spider-Mana i nie tylko. Druga pojawia się na samym końcu i jest humorystyczną wstawką, która również może coś zapowiadać, ale niekoniecznie musi.

Venom 3: Ostatni taniec - fabuła, premiera, obsada

Eddie oraz Venom muszą uciekać. Polują na nich złe siły z obydwu światów, z którymi są związani. Gdy wrogowie są coraz bliżej, duet zostaje zmuszony do podjęcia druzgocącej decyzji, która zakończy ich wspólny ostatni taniec.

W głównego bohatera wcielił się ponownie Tom Hardy. W obsadzie znaleźli się również Chiwetela Ejiofora, Juno Temple, Peggy Lu, Alannę Ubach, Stephena Grahama i Rhysa Ifansa. Reżyserką jest Kelly Marcel, która również napisała scenariusz.

Venom 3: Ostatni taniec już w kinach!

Zobacz także:

Ranking najpotężniejszych symbiontów