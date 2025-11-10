Reklama
Dlaczego widzowie kochają Venoma? Odpowiedź jest prostsza niż się Wam wydaje

Ruben Fleischer, reżyser filmu Venom, który stał się hitem pomimo negatywnych recenzji, w nowym wywiadzie poruszył kwestię pracy nad tą postacią oraz zaprezentował swoją teorię, dlaczego pomimo opinii krytyków widzowie na całym świecie pokochali tego antybohatera.
Adam Siennica
Venom
5. Venom 3 fot. materiały promocyjne
Reżyser Ruben Fleischer obecnie promuje swój najnowszy film Iluzja 3. Podczas wywiadu z The Playlist padł temat serii Venom, którą filmowiec rozpoczął. Była ona bardzo negatywnie odebrana przez krytyków filmowych, a pierwsza część Fleischera zebrała najgorsze recenzje. Pomimo tego była największym hitem franczyzy. Padło pytanie o to, dlaczego widzowie pokochali Venoma, choć nie chcieli oglądać innych filmów Sony Pictures o postaciach opartych na komiksach Marvela.

Dlaczego ludzie lubią Venoma?

- Nie mogę za bardzo wypowiadać się, ponieważ nie widziałem innych filmów. Myślę jednak, że ludzie kochają Venoma za to, że jest zabawny. Nie traktuje siebie zbyt poważnie. To jest niedorzeczny koncept fabularny, w którym masz kosmitę żyjącego w tobie i dzielącego z tobą ciało.

Tłumaczy, że jego inspiracjami przy tworzeniu były takie filmy jak Amerykański wilkołak w Londynie oraz Dwoje we mnie:

- Oba filmy pod kątem tonu są bardziej humorystyczne. Venom może jest troszkę mroczniejszy na tle filmów superbohaterskich w związku z tym, jak wygląda postać i jak się zachowuje, ale jednocześnie jest bardzo zabawny. A Tom Hardy był w stanie świetnie to zrealizować. Do tego charyzma Toma i samego Venoma była kluczem do tego, dlaczego był tak popularny wśród widzów.

Podkreśla, że współpraca przy filmach o budżetach sięgających 200 mln dolarów jest kolaboracją grupową. Jego zdaniem, jeśli ktoś mówi przy takim tytule, że wybrzmiewa jeden głos filmowca, to nie do końca jest to zgodne z prawdą. Chodzi mu o to, że musiał ściśle pracować z osobami z Sony.

fot. Columbia Pictures

Venom bez Spider-Mana to wyzwanie

Dalej w wywiadzie podkreśla, że wielkim wyzwaniem było wymyślenie filmu o Venomie w totalnym oderwaniu od Spider-Mana, który definiuje tego antybohatera (czasem złoczyńcę) w komiksach. To była główna restrykcja z góry narzucona przez Sony Pictures na reżysera: żadnych powiązań z Pajączkiem.

- Jak dobrze pamiętam, zawsze miał być oderwany od Spider-Mana. Może potem pojawiła się szansa na to, by mogli się spotkać, ale przy naszym filmie podkreślono, że postać nie może być przez niego definiowana.

Dlatego też na klatce piersiowej nie miał wielkiego pająka, co było związane ze Spider-Manem. Według Fleischera zostawienie tego emblematu nie miałoby sensu w filmie, w którym postać nie ma powiązania z Pajączkiem.

Venom jest dostępny w HBO Max.

Źródło: The Playlist

