Tak Venom może przenieść się do świata Avengers. Teoria fanów może mieć sens

Plotki mówią o tym, że Pajączek (Tom Holland) połączy siły z Venomem (Tom Hardy), aby pokonać potężnego Knulla. Miałoby do tego dojść w filmie Spider-man 4. Siłą rzeczy więc Venom musi przenieść się z rzeczywistości produkcji Marvela studia Sony do MCU. Według teorii miałoby do tego dojść w niekonwencjonalny sposób.

Venom w MCU

Popularna teoria wydaje się nawet wiarygodna i zbiera dobre opinie w sieci. Według niej Eddie Brock miałby zginąć w filmie Venom 3: Ostatni taniec. Jest to oczekiwane, bo zwiastun bardzo sugeruje zły obrót spraw dla bohaterów, a poza tym to ostatnia część serii. Zgodnie z teorią, Venom wówczas miałby użyć umysłu roju symbiontów, aby przenieść swoje i swojego byłego gospodarza wspomnienia na Ziemię-616 (MCU), na której żywa część Venoma została po wydarzeniach z filmu Spider-Man: Bez drogi do domu. Wówczas symbiont miałby połączyć się z Eddie'em Brockiem z tego świata.

Teoria oparta jest również na tym, że w zwiastunie nie było żadnej sugestii na temat pobytu Eddie'ego oraz Venoma w Nowym Jorku, w którym kręcono dokrętki do widowiska. Według plotek, sceny z Nowego Jorku dotyczą powiązania z MCU, a Eddie, którego widzimy na zdjęciach z planu, to postać z tej rzeczywistości alternatywnej, nie bohater trzech filmów o Venomie.

Umysł roju symbiontów to metafizyczna przestrzeń, która fizycznie łączy wszystkie symbionty pomiędzy sobą i ich bogiem Knullem. To właśnie na mocy tej zasady działania umysłu roju, Knull miałby odkryć kwestię multiwersum i zechcieć spowić je w swoim mroku. W zwiastunie widać też w scenach postać Carnage'a z dwójki, ponieważ jest to też miejsce, do którego symbionty i ich gospodarze trafiają po śmierci.

Co sądzicie o teorii? Dajcie znać w komentarzach. Venom 3 w kinach w październiku.