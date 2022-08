Viaplay sporo podrożeje od marca 2023 roku. Jest jednak sposób na utrzymanie pierwotnej ceny pakietu

fot. materiały prasowe // Viaplay Group

Platforma Viaplay w Polsce od 1 marca 2023 roku podniesie cenę swojego pakietu aż o 21 zł. Z 34 złotych, które subskrybenci musieli zapłacić do tej pory, koszt dostępu do serwisu wzrośnie do 55 złotych, czyli o 62 procent. Od 1 marca dla użytkowników automatycznie zostanie zastosowana stawka 55 złotych, nieważne czy jest się stałym sybskrybentem czy nowym.

Jest jednak sposób, aby chociaż na rok zachować dotychczasową stawkę. Otóż Viaplay oferuje wykup pakietu 12-miesięcznego, w którym cena za miesiąc będzie wynosić dokładnie 33,25 zł. Będzie można go wykupić do końca grudnia 2022 roku.

fot. KSW

Viaplay - co w ofercie platformy?

Viaplay ma w swojej ofercie sporo filmów i seriali. Jednak serwis bardzo mocno inwestuje w relacje sportowe. Platforma transmituje między innymi mecze piłkarskiej ligi niemieckiej (Bundesligi), gale MMA federacji KSW, mecze piłkarskiej Ligi Konferencji oraz Ligi Europy UEFA. Od sezonu 2022/23 platforma będzie również pokazywać spotkania angielskiej Premier League w piłce nożnej.