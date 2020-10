Vixen w drodze na duży ekran? Bohaterka DC może dostać swój film

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nowa pogłoska dotycząca kolejnych projektów Warner Bros. i DC pochodzi od The GWW. Nie jest to szczególnie wiarygodne źródło, ale w każdej plotce może być ziarno prawdy. Dziennikarze tego portalu podają, że jednym z kolejnych projektów DCEU w przyszłości, ma być film właśnie o postaci Vixen.

Jest to bohaterka znana z komiksów oraz z Arrowverse. Widzowie mogli zobaczyć Vixen w Legends of Tomorrow oraz w emitowanym na The CW serialu animowanym. GWW podaje, że według informacji z różnych źródeł, szykowany jest film o tej postaci.

DC

Spekuluje się, że to niekoniecznie musi być projekt przygotowany dla kin. Choć jest to popularna bohaterka, to jednak bardziej prawdopodobną opcją wydaje się premiera na HBO Max. Na takie informacje należy jednak poczekać. Vixen jest postacią stworzoną przez Gerry'ego Conwaya i Boba Oksnera, która zadebiutowała w Action Comics z 1981 roku. Bohaterka Mari Jiwe McCabe posiada mistyczny totem, dzięki któremu może posiadać umiejętności zwierząt. Wykorzystuje swoją moc, aby chronić świat przed niebezpieczeństwami, które skrzywdziły jej najbliższych.