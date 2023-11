W garniturach - nowe informacje o spin-offie. Co wiemy?

Źródło: materiały prasowe

Nowe informacje o serialu osadzonym w świecie W garniturach zdradziła Beatrice Springborn z Universal International Studios. Gościła na konferencji w Londynie, na której ujawniła kilka ciekawostek.

W garniturach - nowy serial

Producentka mówi, że historia będzie osadzona w tym samym czasie, co oryginalne W garniturach. Obiecuje, że produkcja będzie mieć tę samą energię, a na ekranie mamy znów oglądać ładnych ludzi.

Historia osadzona jest w Los Angeles i jej zdaniem tytuł serialu to: Suits L.A. Jednakże źródła Variety donoszą, że nie jest to jeszcze finałowy i oficjalny tytuł. Springborn uważa, że będzie to bardzo rozrywkowy serial.

Przypomnijmy, że rekordowa popularność W garniturach w USA na Netflixie okazała się kluczowa przy zamówieniu nowej produkcji w tym uniwersum. Springborn ujawnia, że platformy chciały serialu, który jest dobry, lekki i ma ciągłą fabułę. W garniturach się w to wpisuje. Ktoś w rozmowie z nią użył słowa prestigural odnośnie powrotu Suits: oznacza to połaczenie słów procedural (historie rozpisane na pojedyncze odcinki) i prestige drama (czyli prestiżowy serial dramatyczny).

Potencjalna data premiery nowego W garniturach nie jest znana. Oryginał był emitowany w latach 2011-2019. Doczekał się on nieudanego spin-offu Pearson, który został skasowany po jednym sezonie.