W głowie się nie mieści 2 online - premiera w VOD. Gdzie oglądać?

Nie trzeba nikomu mówić, że Pixar to istny gigant filmów animowanych. Wiele z ich produkcji przeszło już do historii i nie inaczej jest z W głowie się nie mieści 2. Kontynuacja animacji z 2015 roku, która opowiadała o emocjach żyjących w ciele młodej dziewczynki, stała się najlepiej zarabiającym filmem animowanym w historii. Przeskoczyła Krainę lodu 2 i wkroczyła do dziesiątki najlepiej zarabiających filmów w historii kina. Teraz każdy z Was może ją zobaczyć u siebie w domu.

Film W głowie się nie mieści 2 właśnie trafił na VOD, gdzie można go kupić. Na razie nie ma możliwości wypożyczenia tego tytułu.

W głowie się nie mieści 2 online - gdzie oglądać?

Na tę chwilę W głowie się nie mieści 2 można znaleźć na różnych serwisach VOD. Jak wyglądają ceny?

Rakuten - zakup SD (49,99 zł), HD (56,99 zł).

iTunes - zakup SD (49,99 zł), HD (54,99 zł), 4K (54,99 zł).

W głowie się nie mieści 2 - opis fabuły

Historia powraca do umysłu świeżo upieczonej nastolatki Riley w chwili, gdy siedziba główna emocji przechodzi nagłą przebudowę, aby zrobić miejsce na coś zupełnie nieoczekiwanego: nowych bohaterów! Radość, Smutek, Złość, Strach i Wstręt, którzy pod każdym względem od dawna prowadzą udaną operację prowadzenia dziewczyny przez życie, nie są pewne, jak się czuć, gdy pojawia się Niepokój. I wygląda na to, że nie jest sama.

W głowie się nie mieści 2