W głowie się nie mieści 2 w TOP 10 box office w historii. Nowy ranking

fot. Pixar

W głowie się nie mieści 2 zawładnęło box office w 2024 roku. Animacja Pixara pobiła już wiele rekordów. Zaliczyła najlepsze otwarcie dla filmu animowanego - 295 milionów dolarów, a w ciągu 19 dni dobiła do miliarda na swoim koncie, co również jest rekordowym wynikiem. To również najlepiej zarabiający film animowany w historii, wyprzedzając tym samym Krainę lodu 2. To nie koniec wyników, którymi mogą się pochwalić twórcy. W głowie się nie mieści 2 oficjalnie wkroczyło do dziesiątki najlepiej zarabiających filmów w historii. Animacja mająca na swoim koncie obecnie 1.524 miliarda dolarów, zajmuje ostatnią lokatę. Warto też wspomnieć, że dopiero dziś wchodzi na rynek japoński, więc ma szansę na jeszcze lepsze liczby. W głowie się nie mieści 2 wyprzedziło tym samym Szybkich i wściekłych 7 oraz Avengers.

To kolejna produkcja Disneya, która należy do dziesięciu najlepiej zarabiających filmów w historii. Inne z nich na liście, to: Król lew z 2019 roku, Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry oraz Spider-Man: Bez drogi do domu.

TOP 10 najlepiej zarabiających filmów w historii

10. W głowie się nie mieści 2 - 1.524 mld