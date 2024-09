Zwiastun filmu W pokoju obok. Tak zapowiada się tegoroczny laureat Złotego Lwa

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

W tym roku to Pedro Almodóvar zachwycił Wenecję swoim filmem, będącym jego debiutem anglojęzycznym. W pokoju obok, laureat Złotego Lwa, opowiada o dwóch przyjaciółkach, granych przez Julianne Moore i Tildę Swinton, które wybierają się na swoją ostatnią podróż. To historia o bezkresnych okrucieństwach wojny i dwóch różnych sposobach, na jakie autorki podchodzą do pisania na temat rzeczywistości, śmierci, przyjaźni i o miłosnych uciechach, jako najbliższe sojuszniczki w walce z horrorami. Warner Bros. opublikował nowy zwiastun filmu.

W pokoju obok - zwiastun

W pokoju obok - fabuła, obsada, premiera

Ingrid (Moore) i Martha (Swinton) były bliskimi przyjaciółkami w latach młodości, gdy razem pracowały dla tego samego magazynu. Później rozdzieliły je różne życiowe ścieżki - Ingrid została pisarką, a Martha korespondentką wojenną. Po latach braku kontaktu spotykają się ponownie w ekstremalnych, ale dziwnie przyjemnych okolicznościach.

Do obsady należą również John Turturro, Alessandro Nivola oraz Juan Diego Botto.

Data premiery w amerykańskich kinach została wyznaczona na 25 grudnia 2024 roku. Jeszcze nie wiadomo, czy film zadebiutuje w Polsce w tym samym terminie.