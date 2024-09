WENECJA 2024: Pedro Almodóvar ze Złotym Lwem. Nicole Kidman wybrana najlepszą aktorką

fot. Venice Film Festival/Netflix

81. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji już za nami. Wczoraj odbyła się gala przyznania nagród, na której triumfował Pedro Almodóvar z The Room Next Door. Produkcja zdobyła Złotego Lwa, stając się mocnym graczem w rozpoczynającym się tegorocznym sezonie oscarowym. Nagroda została przyznana przez jury, którą przewodniczącą była Isabelle Huppert, a w jej skład wchodzili James Gray, Andrew Haigh, Kleber Mendonca Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Julia von Henz, Zhang Ziyi oraz Agnieszka Holland.

Srebrnego Lwa za najlepszą reżyserię zdobył Brady Corbet za The Brutalist, czyli jednego z najlepiej ocenionych filmów podczas tegorocznej edycji festiwalu. Wielka nagroda jury trafiła w ręce Maury Delpero za Vermiglio. Podczas wczorajszego wieczoru z nagrody mogła cieszyć się również Nicole Kidman, która została wybrana najlepszą aktorką za film Babygirl. Dla hollywoodzkiej gwiazdy to pierwsza zdobyta nagroda w Wenecji. Poniżej zobaczycie wszystkich zdobywców nagród.

FESTIWAL W WENECJI 2024 - NAGRODY W KONKURSIE GŁÓWNYM

ZŁOTY LEW: The Room Next Door - reż. Pedro Almodóvar

SREBRNY LEW - WIELKA NAGRODA JURY: Vermiglio - reż. Maura Delpero

SREBRNY LEW - NAJLEPSZA REŻYSERIA: Brady Corbet - The Brutalist

PUCHAR VOLPI - NAJLEPSZA AKTORKA: Nicole Kidman - Babygirl (reż. Halina Reijn)

PUCHAR VOLPI - NAJLEPSZY AKTOR: Vincent Lindon - The Quiet Son (reż. Delphine Coulin i Muriel Coulin)

NAJLEPSZY SCENARIUSZ: Murilo Hauser i Heitor Lorega - I’m Still Here

NAGRODA SPECJALNA JURY: April - reż. Dea Kulumbegashvili

NAGRODA IM. MARCELLO MASTROIANNIEGO DLA NAJLEPSZEGO MŁODEGO AKTORA LUB AKTORKI: Paul Kircher - And their Children After Them (reż. Ludovic Boukherma i Zoran Boukherma)

FESTIWAL W WENECJI 2024 - NAGRODY W KONKURSIE HORYZONTY

NAJLEPSZY FILM: The New Year That Never Came - reż. Bogdan Muresanu

NAJLEPSZA REŻYSERIA: Sarah Friedland - Familiar Touch

SPECJALNA NAGRODA JURY: One of Those Days When Hemme Dies - reż. Murat Firatoglu

NAJLEPSZA AKTORKA: Kathleen Chalfant - Familiar Touch

NAJLEPSZY AKTOR: Francesco Gheghi - Familia

NAJLEPSZY SCENARIUSZ: Scandar Copti - Happy Holidays

NAJLEPSZY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY: Who Loves the Sun - reż. Arshia Shakiba

LEW JUTRA - Nagroda im. Luigiego de Laurentiisa dla najlepszego filmu debiutanta: Familiar Touch - reż. Sarah Friedland

HORYZONTY EXTRA - Nagroda publiczności: The Witness - reż. Nader Saeivar