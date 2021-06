WandaVision - zmieniono scenę po napisach. Czy to Doktor Strange?!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Scena po napisach serialu WandaVision miała wprowadzać widzów w dalszy etap historii Scarlet Witch, który obejrzymy w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jednak poza Wandą przeglądającą magiczną księgę, nie było tam żadnych bezpośrednich związków. Wygląda na to, że to się zmieniło.

WandaVision - scena po napisach

Tak znaczące zmiany sceny po napisach kilka miesięcy po premierze odcinka są bardzo rzadko spotykane. Widzimy przede wszystkim, że zmieniono otoczenie chatki Wandy - kolory są inne oraz dodano komputerowo więcej drzew.

https://twitter.com/jonah__________/status/1409224067543089152

To jednak nie jest klucz, który przyciągnął uwagę fanów. W jednym miejscu dostrzeżono ruch... Jest tam widoczny cień tajemniczej sylwetki z peleryną, która zbliża się do chatki Scarlet Witch. Co więcej, nagle w napisach końcowych dopisano Michaela Giacchino jako autora tematu muzycznego Doktora Strange'a. To wywołało burzę spekulacji, że to, co akurat tutaj widzimy to właśnie Doktor Strange, a dalszą część tej sceny zobaczymy w kinowym filmie. Zmiany wizualne najpewniej zostały wprowadzone, by zgadzały się z tym, co przygotował Sam Raimi.

Niektórzy fani są jednak sceptyczni i uznają to za błąd, ale z drugiej strony, tego błędu nie było w oryginalnej scenie po napisach. Tak samo nie był tam wymieniony kompozytor tematu muzycznego Doktora Strange'a.

https://twitter.com/Lunwi88/status/1409201687814754306

Na razie nikt nie komentuje spekulacji, a fani MCU mają zabawę na długie tygodnie.