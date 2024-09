WandaVision - ta postać miała zginąć. Chodzi o waszego ulubieńca

Showrunnerka Jac Schaeffer w nowym wywiadzie zdradziła, że początkowo w WandaVision planowali zabić Ralpha Bohnera/Quicksilvera granego przez Evana Petersa.

Pierwszy odcinek To zawsze Agatha inspirował się takimi serialami jak Detektyw czy Mare z Easttown. Początkowo showrunnerka chciała jednak wykorzystać podobny koncept w WandaVision.

Miał to być ósmy odcinek WandaVision, który byłby jak epizod. [Wanda] miała rozwiązać zagadkę morderstwa Pietro - to on miał tam leżeć. To miał być jej sposób na wyrwanie się z iluzji, by mogła w pełni zrozumieć to, co się wokół niej dzieje. Był to naprawdę fajny pomysł.