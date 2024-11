Warcraft 2 Remastered jedną z niespodzianek Blizzarda? Gra wyciekła przed oficjalną zapowiedzią

fot. Blizzard Entertainment

Już 13 listopada odbędzie się prezentacja o nazwie Warcraft Direct, w której trakcie mamy dowiedzieć się czegoś więcej na temat przyszłości serii. Wygląda na to, że jednej z planowanych na ten dzień niespodzianek nie udało się jednak utrzymać w tajemnicy. Do sieci już teraz przedostały się bowiem informacje sugerujące zapowiedź Warcraft 2 Remastered, czyli odświeżonej wersji strategii czasu rzeczywistego Warcraft II: Tides of Darkness, która pojawiła się na pecetach w 1995 roku.

Na serwerach Blizzarda odnaleziono linijkę o treści "Warcraft II: Remastered Internal Alpha". Chociaż już samo to nie pozostawia żadnych złudzeń, to dodatkowym potwierdzeniem, że taki tytuł powstaje, są grafiki, które również wyciekły. Widzimy na nich logo oraz okładkę nadchodzącej produkcji. Możecie zapoznać się z nimi poniżej.

Warcraft Direct będzie można oglądać 13 listopada o godzinie 20:00 czasu polskiego. Wydarzenie transmitowane będzie na platformach Twitch, YouTube oraz TikTok.