Warner Bros. rezygnuje z kolejnego ukończonego projektu. Kto podzieli los Batgirl?

Jak donosi prestiżowy portal Deadline, Warner Bros Discovery postanowiło anulować kolejny projekt. Chodzi o film Coyote vs. Acme ze świata Looney Tunes Show.

Przypominamy, że głównym bohaterem Coyote vs. Acme miał być kojot Wile E. Projekt miał opierać się na ciekawym koncepcie, ponieważ twórcy zamierzali połączyć ze sobą elementy animowane z występami aktorskimi. W obsadzie pojawiły się takie nazwiska jak Will Forte, John Cena i Lana Condor.

Warner Bros. rezygnuje z kolejnego ukończonego projektu

To byłby już trzeci przypadek, gdy nowy zarząd wycofuje film, który otrzymał zielone światło od poprzedniej administracji Warner Media. Najpierw była Batgirl z uniwersum DC, co wielu fanom do dziś trudno przetrawić, a potem Scoob!: Holiday Haunt. Warto zauważyć, że Coyote vs. Acme miał być już ukończonym filmem w trakcie anulacji.

Rzecznik Warner Bros. w ten sposób skomentował sytuację:

Wraz ze wznowieniem Warner Bros. Pictures Animation w czerwcu studio zmieniło swoją globalną strategię, koncentrując się na premierach kinowych. W związku z objęciem tego nowego kierunku, podjęliśmy trudną decyzję o rezygnacji z Coyote vs. Acme. Mamy ogromny szacunek dla twórców, obsady i ekipy, a także jesteśmy wdzięczni za ich wkład w stworzenie filmu.

Coyote vs. Acme anulowany - reakcja reżysera

Dave Green, reżyser filmu, także skomentował decyzję o anulacji:

[...] Jestem bardziej niż dumny z finalnego produktu, a także bardziej niż zdewastowany decyzją Warner Bros.

