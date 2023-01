Wędrująca Ziemia 2 - zwiastun. To ma być największe widowisko sci-fi z Chin

fot. materiały prasowe

Wędrująca Ziemia 2, podobnie jak część pierwsza, jest oparta na książce Liu Cixina. Nie jest to jednak sequel, ale prequel rozgryający się przed wydarzeniami z filmu science fiction.

Za kamerą ponownie stoi twórca jedynki Frant Gwo. W obsadzie są Wu Jing (gwiazda pierwszej części) oraz renomowany aktor z Hongkongu Andy Lau.

Wędrująca Ziemia 2 - zwiastun

Wędrująca Ziemia 2 - o czym jest film?

Historia opowiada o walce ludzkości, by na czas zbudować gigantyczne silniki, które zabiorą Ziemię z dala od umierającego słońca. Trailer sugeruje, że nie będzie to łatwe i dojdzie do konfliktu zbrojnego. Do tego dochodzi wątek sztucznej inteligencji, którą poznaliśmy w pierwszej części, a która najwyraźniej okazuje się dzieckiem naukowca, którego poznamy w tym filmie.

Twórcy zapowiadają, że skala i rozmach mają być największe w historii chińskiego kina. Chcą, aby ich film był dowodem, że gatunkowe kino o wielkim budżecie może być tworzone poza Hollywood. Zapowiadają sceny z 20000 statystów, setkami zbudowanej na planie scenografii, a w samym widowisku ma znaleźć się 6000 ujęć z efektami specjalnymi. Dla porównania Avengers: Koniec gry miał ich 2500.

Przypomnijmy, że Wędrująca Ziemia z 2019 roku jest piątym najbardziej dochodowym filmem w historii Chin. Zebrał on 700 mln dolarów z całego świata.

Wędrująca Ziemi 2 - premiera w Chinach i w USA odbędzie się 22 stycznia 2023 roku. Na ten moment nie wiadomo, czy Netflix wykupił prawa do dystrybucji.