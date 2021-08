What If...? - Party Thor w nowym teaserze. Twórcy zdradzają, czy myśleli o kolejnych sezonach

fot. screen z teasera

What If... ? to nowy serial ze świata Marvela i Disney+, który opowiada o alternatywnych historiach bohaterów z uniwersum. Ta animowana produkcja oparta została na komiksowej antologii z lat 70. Do sieci trafił nowy spot zapowiadający serię. W udostępnionym teaserze zobaczymy takie postaci jak Party Thorn, Doctor Strange czy Captain Carter. Wideo znajdziecie poniżej.

What If..., którego producentem jest Kevin Feige, również będzie antologią, a pomiędzy poszczególnymi odcinkami odnajdziemy jedynie delikatne łączniki. W jednym z ostatnich wywiadów reżyser Bryan Andrews oraz scenarzystka A.C. Bradley zdradzili, że każdy z odcinków traktowali jako osobne filmy, z własnym zespołem bohaterów. Każdy z epizodów będzie miał więc własny, niepowtarzalny świat. Twórcy wyjawili również, że biorą pod uwagę to, że mogą powstać kolejne sezony serii.

Pomysł był taki, by stworzyć postaci tak bogate, tak złożone, zaś światy tak pełne życia, że gdybyśmy chcieli kontynuować ten projekt, to byłoby to możliwe - powiedziała Bradley.

What If... ? - teaser

https://twitter.com/whatifofficial/status/1424792600503009284

What If... ? - premiera serialu już 11 sierpnia 2021 na platformie Disney+.