Wiedźmin - Freya Allan jest "bardzo zaintrygowana" scenariuszem. Aktorka nie kryje zachwytu z angażu Laurence'a Fishburne'a

Freya Allan, która w serialu Wiedźmin od Netflixa wciela się w postać Ciri, zasugerowała, że zdjęcia do 4 sezonu produkcji rozpoczną się już niebawem, a ona sama się do nich przygotowuje. Kolejny sezon najprawdopodobniej zaadaptuje powieść Andrzeja Sapkowskiego pod tytułem Chrzest ognia. Aktorka stwierdziła, że po przejrzeniu nowej porcji scenariuszy do kolejnych odcinków, jest "bardzo, bardzo zaintrygowana tym, co dalej zrobią twórcy." Odnosi się też do dalszych losów Ciri, która pod koniec trzeciego sezonu spotkała grupę Szczurów i przyjęła miano "Falki".

Wydaje mi się, że kolejny rozdział w historii Ciri będzie bardzo mroczny, ale jednocześnie intrygujący do zgłębienia, dlatego mam nadzieję, że będą się trzymali oryginalnej esencji.

Freya Allan nie kryła również zachwytu odnośnie angażu Laurence'a Fishburne'a do roli Regisa, który to został ogłoszony niedawno.

Nie mogę w to uwierzyć. To niesamowite. Nie mogę się doczekać, żeby go spotkać. Ma tak bogatą karierę; zaangażowali wielkiego aktora. Jestem bardzo podekscytowana, żeby się z nim zobaczyć i zobaczyć co zrobi z rolą.

Wiedźmin - opis fabuły 4. sezonu

Tak opisuje ją Netflix:

Po szokujących wydarzeniach, które nieodwracalnie zmieniły losy świata, rozłączeni Geralt, Yennefer i Ciri muszą przemierzyć spustoszony wojną Kontynent i stawić czoła licznym wrogom. Jeśli uda im się zjednoczyć różnych nietypowych sprzymierzeńców, wśród których się znaleźli, mają szansę przetrwać chrzest ognia i ponownie się odnaleźć.

Wiedźmin - premiera 4. sezonu najpewniej w 2025 roku.