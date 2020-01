Wiedźmin - kulisy tworzenia efektów specjalnych. Te miecze były komputerowe

Za efekty specjalne w serialu Wiedźmin odpowiadały takie firmy jak Platige Image, Framestore, Cinesite oraz One of Us. Odpowiadali za różne efekty komputerowe podczas prac nad całym pierwszym sezonem.

Firma Framestore w styczniu 2020 roku opublikowała wideo o kulisach swojej pracy, pokazując, za co odpowiadali. Między innymi tworzyli efekty komputerowe w scenie walki Geralta ze zbirami w Blaviken. Zobaczcie, że Henry Cavill w tych ujęciach trzyma jedynie rękojeść z krótkim ostrzem.

W obsadzie serialu są m.in. Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan oraz Joey Batey. Za sterami stoi Lauren S. Hissrich, a Tomasz Bagiński jest jednym z producentów.

Trwają prace nad 2. sezonem Wiedźmina, którego premiera nie odbędzie się w 2020 roku.