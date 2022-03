Wiedźmin - kolejna piosenka Jaskra doczekała się oficjalnego klipu. Słuchajcie i śpiewajcie razem z bardem

fot. Netflix

Na oficjalnym kanale serialu Wiedźmin pojawiła się pełna wersja piosenki The Golden One, którą można było usłyszeć w drugim sezonie tej produkcji. Wykonywana przez Jaskra ballada opowiadająca o spotkaniu bohaterów ze złotym smokiem doczekała się oficjalnego teledysku ze scenami z 1. serii. Do wideo dodano też napisy, co powinno ucieszyć osoby, którym zdarza się śpiewać przed ekranem monitorów, telewizorów czy smartfonów.

Przypominamy, że serialowy Wiedźmin będzie kontynuowany i oficjalnie potwierdzono powstanie kolejnego, trzeciego sezonu. W produkcji znajduje się też prequel z podtytułem Rodowód krwi, który przedstawi historię w odległej przeszłości, na 1200 lat przed opowieścią o Geralcie z Rivii.

