Wielki marsz - recenzje krytyków. To jedna z najlepszych adaptacji twórczości Stephena Kinga

Krytycy widzieli już Wielki marsz, czyli nowy film Francisa Lawrence'a na podstawie książki Stephena Kinga. Recenzje są jasne - mamy do czynienia z jedną z najlepszych adaptacji twórczości autora.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi: wielki marsz 
Stephen King recenzje krytyków
wielki marsz 2025 Fot. Lionsgate
Na przestrzeni dekad w kinie pojawiło się wiele adaptacji powieści Stephena Kinga. Jedne lepsze, drugie gorsze, ale wszystkie przyciągały uwagę i wzbudzały zainteresowanie, nie tylko u fanów bestsellerowego pisarza. Wielki marsz to nowy film na podstawie jego twórczości w reżyserii Francisa Lawrence'a, który został już oceniony przez krytyków.

Tom Holland chwali swój nowy film: „Ma najlepszy scenariusz, jaki kiedykolwiek czytałem”

W serwisie Rotten Tomatoes, Wielki marsz ma w chwili pisania tego tekstu aż 94% pozytywnych opinii od krytyków na podstawie 34 recenzji. To niemal idealna ocena, dlatego pytanie brzmi - czego zabrakło do perfekcji?

Wielki marsz - recenzje krytyków

Zdaniem większości krytyków - absolutnie niczego. W kontekście Wielkiego marszu padają mocne i zdecydowane słowa pochwalne. Krytycy podkreślają, jak znakomicie ta produkcja trzyma w napięciu od samego początku do końca, a przy tym niezwykle emocjonuje. Jeden z nich doradza, aby na seans wziąć ze sobą chusteczki. Inny z kolei twierdzi, że zwykle jest surowy wobec nowoczesnych produkcji, ale w tej nie zmieniłby absolutnie niczego - wszystko to przy wystawieniu oceny 10/10. Zdaniem krytyków to film, który może szczycić się mianem jednej z najlepszych adaptacji twórczości Stephena Kinga. Może nie stoi jeszcze na poziomie Skazanych na Shawshank, ale dorównuje To czy Zielonej mili.

To mocny, momentami brutalny, potężny emocjonalnie film, który nie pozostawia widza obojętnym na wydarzenia w trakcie seansu, ale i skłania do myślenia po nim. Wprowadzono pewne zmiany względem materiału źródłowego, ale nie jest to nic, co zmieniałoby sens całej opowieści. Spośród aktorów wiele pochwał otrzymał David Jonsson, który po Obcy: Romulus kontynuuje zachwycanie krytyków swoim występem - zobaczymy, czy publiczność też go tak odbierze.

Ocena nie jest jednak idealna, bo i film taki nie jest. Wielki marsz ma kilka problemów - głównie z tempem akcji i trzecim aktem. Niektórzy recenzenci uważają też, że postaci mogłyby być ciekawsze i lepiej zbudowane. To, że działają jest bardziej zasługą aktorów niż świetnego pisania postaci. Grace Randolph zarzuca produkcji powierzchowne podejście do komentarza społecznego. Sugeruje, że współczesny film powinien zrobić to w bardziej profesjonalny sposób, a nie z perspektywy młodego Stephena Kinga z lat 70. ubiegłego wieku. 

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi: wielki marsz 
Stephen King recenzje krytyków
