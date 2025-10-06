placeholder
Wiła, czyli wkrótce powrócimy do Czarnego Stawu

Jeszcze w październiku ukaże się reedycja młodzieżowej powieści z dreszczykiem Roberta Ziębińskiego. Poznajcie szczegóły.
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
groza 
młodzieżowa czarny staw Robert Ziębiński mięta
Wiła Mięta
Robert Ziębiński to pisarz, scenarzysta i dziennikarz, który na koncie ma sporo zróżnicowanych tematycznie książek. Jedną z "działek", którą się zajmuje, to powieści młodzieżowe.

Wydawnictwo Mięta na wiosnę wznowiła jego powieść Czarny Staw łączącą elementy powieści młodzieżowej i grozy. Jeszcze w październiku ukaże się jej kontynuacja, czyli Wiła. To mroczna, pełna grozy i magii historia o przyjaźni, która potrafi stawić czoła najciemniejszym siłom. Bo w Czarnym Stawie legendy nie śpią. One polują.

Wiła Roberta Ziębińskiego ukaże się 22 października. Książka będzie liczyć 320 stron.

Wiła - opis i okładka

Wiła - okładka

Wiła - okładka
Źródło: Mięta
Czarny Staw to miasteczko, którego nie znajdziesz na mapie. A jeśli je znajdziesz – lepiej tam nie jedź, bo pod senną fasadą kryje się świat dawnych legend, niepokojących istot i tajemnic, o których nikt rozsądny nie chciałby wiedzieć.

Kamil Jura i jego paczka: Długi, Niedźwiedź i Akira, dobrze już wiedzą, że w Czarnym Stawie nic nie jest zwyczajne. Nowy rok szkolny zaczynają więc od starcia z Wi – piękną i niebezpieczną postacią rodem z ludowych wierzeń. Jej głos zwodzi, a urok zabija. Zniknięcia, o których mówi się tylko szeptem, to dopiero początek.

Na szczęście w walce z Wi bohaterowie nie są sami. Dołącza do nich tajemniczy kot Pan Pulman – istota, która widzi więcej, niż powinna, i której historia sięga aż po legendy o zapomnianym czarowniku Laurentym Durze.

Wiła, w rozszerzonym przez autora wydaniu, to mroczna, pełna grozy i magii historia o przyjaźni, która potrafi stawić czoła najciemniejszym siłom. Bo w Czarnym Stawie legendy nie śpią. One polują.

Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
groza 
młodzieżowa czarny staw Robert Ziębiński mięta
