Without Remorse - Amazon Studios przejmuje film z Michaelem B. Jordanem

fot. MGM

Lada moment Amazon Studios ma przejąć prawa do dystrybucji filmu Without Remorse od Paramountu z Michaelem B. Jordanem w roli głównej. Jest to ekranizacja powieści Toma Clancy'ego, która pierwotnie miała mieć swoją premierę 18 września; następnie data została przesunięta na 26 lutego 2021. Film nie doczeka się dystrybucji kinowej.

Bohaterem jest członek Navy Seal i agent CIA - John Clark. Chcąc zemścić się za śmierć swojej żony, zostaje wplątany w spisek, w który zamieszani są również handlarze narkotyków i... amerykański rząd.

W filmie występują m.in. Michael B. Jordan, Jodie Smith-Turner i Jamie Bell, a reżyseruje go Stefano Sollimy. Autorem scenariusza jest Taylor Sheridan. Skydance współfinansuje projekt.

Jest to już drugi film (po My Spy), który Amazon kupił od studia w związku z pandemią.