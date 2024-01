World of Demons kończy działalność. To ostatnia szansa na sprawdzenie gry

fot. Platinum Games

Studio Platinum Games poinformowało, że jedna z ich produkcji, World of Demons, wkrótce zakończy działalność. W pierwszej kolejności, bo już 18 stycznia, gracze utracą możliwość pobierania gry z katalogu Apple Arcade. Nieco później, bo 1 lutego, zablokowana zostanie możliwość uruchamiania tego tytułu. Powody takiego działania nie zostały podane - w oficjalnym komunikacie twórcy jedynie podziękowali graczom za ich wsparcie.

World of Demons to trzecioosobowa gra akcji, w której gracze wcielają się w samuraja o imieniu Onimaru (a później także i inne postacie), który przemierza kolejne lokacje i staje do walki z yokai. Istoty te można także pozyskać jako sojuszników i wykorzystać ich w przyszłych starciach. Uwagę przyciąga również oprawa graficzna inspirowana stylami ukiyo-e i sumi-e. Produkcja ta zadebiutowała w 2021 roku i dostępna jest na wyłączność platformy Apple Arcade.