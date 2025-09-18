Kolejna podróż w czasie z World of Warcraft. Legion Remix ma datę premiery!

fot. Blizzard Entertainment

Blizzard zapowiedział, że 7 października wystartuje Legion Remix – nowe, okolicznościowe wydarzenie w World of Warcraft, które pozwoli graczom ponownie przeżyć najważniejsze momenty z wydanego w 2016 roku rozszerzenia. To także świetna okazja, by stworzyć nowe postacie, zdobyć maksymalny poziom doświadczenia oraz odblokować mnóstwo kosmetycznych nagród, w tym rzadkie wierzchowce, zestawy pancerza i bronie.

Legion Remix będzie działać na podobnych zasadach co wcześniejsze wydarzenie Pandaria Remix. Gracze stworzą nowe postacie i przejdą całą kampanię dodatku World of Warcraft: Legion w przyspieszonym tempie. Tym razem twórcy przygotowali jednak szereg zmian – pojawi się możliwość rozwijania legendarnych Artefaktów poprzez kilka drzewek rozwoju, a także nowy, wyższy poziom trudności, który pozwoli zdobyć jeszcze potężniejsze nagrody. Zmieniono również działanie waluty o nazwie Bronze: teraz będzie służyć wyłącznie do zakupu kosmetycznych przedmiotów i nie będzie potrzebna do ulepszania wyposażenia.

Przykładowe nagrody z Legion Remix

Wśród dostępnych nagród znajdą się m.in. wierzchowiec Violet Spellwing, rzadka broń Scythe of the Unmaker oraz zupełnie nowe zestawy uzbrojenia i ekwipunku.