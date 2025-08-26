Prace nad X-Menami w MCU się rozpoczęły! Czego Jake Schreier nauczył się przy Thunderbolts*?

Marvel Studios od jakiegoś czasu przygotowywało grunt pod pojawienie się X-Menów w MCU. Nie zdradzono jak na razie oficjalnie zbyt wielu szczegółów odnośnie ich dedykowanego filmu - potwierdzono jedynie, że reżyserem będzie Jake Schreier, który stworzył m.in. tegoroczny hit Marvela - Thunderbolts*. O pracy nad X-Menami oraz doświadczeniu w MCU do tej pory opowiedział niedawno dla magazynu Empire.

Nie mogę nic zdradzić, ale rozpoczęliśmy prace nad X-Men i to oczywiście jest niezwykle, niezwykle ekscytujące. Jest tyle rzeczy, o których nie wiedziałem, zanim zacząłem [Thunderbolts*]. Największym wyzwaniem było dla mnie znalezienie proporcji pomiędzy akcją a bardziej emocjonalnymi, napędzanymi postaciami scenami. I chociaż miałem więcej dni zdjęciowych niż kiedykolwiek, to akcja bardzo szybko je pochłaniała. Pod koniec zdjęć miałem poczucie "teraz czuję, żę zaczynamy rozumieć, jak to robić trochę lepiej.

No bo powiedzcie sami - kto ma szansę robić takie rzeczy? [Podczas kręcenia Thunderbolts*] jesteśmy na kompletnym odludziu w Utah, w przepięknym miejscu, zamykamy drogę i kręcimy w upale sięgającym 40 stopni, albo znajdujemy się na drugim najwyższym budynku świata. To naprawdę wyjątkowe doświadczenia.