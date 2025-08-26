Reklama
placeholder

Prace nad X-Menami w MCU się rozpoczęły! Czego Jake Schreier nauczył się przy Thunderbolts*?

Choć niewiele wiadomo na temat filmu o X-Menach w MCU, znamy już reżysera - a będzie nim Jake Schreier. Zdradził on, że prace już się rozpoczęły!
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
thunderbolts* jake schreier MCU x-men
10. Thunderbolts* - 7,4 (93%) fot. Marvel Studios
Reklama

Marvel Studios od jakiegoś czasu przygotowywało grunt pod pojawienie się X-Menów w MCU. Nie zdradzono jak na razie oficjalnie zbyt wielu szczegółów odnośnie ich dedykowanego filmu - potwierdzono jedynie, że reżyserem będzie Jake Schreier, który stworzył m.in. tegoroczny hit Marvela - Thunderbolts*. O pracy nad X-Menami oraz doświadczeniu w MCU do tej pory opowiedział niedawno dla magazynu Empire. 

X-Men w MCU - wypowiedź Jake'a Schreiera

Nie mogę nic zdradzić, ale rozpoczęliśmy prace nad X-Men i to oczywiście jest niezwykle, niezwykle ekscytujące. Jest tyle rzeczy, o których nie wiedziałem, zanim zacząłem [Thunderbolts*]. Największym wyzwaniem było dla mnie znalezienie proporcji pomiędzy akcją a bardziej emocjonalnymi, napędzanymi postaciami scenami. I chociaż miałem więcej dni zdjęciowych niż kiedykolwiek, to akcja bardzo szybko je pochłaniała. Pod koniec zdjęć miałem poczucie "teraz czuję, żę zaczynamy rozumieć, jak to robić trochę lepiej.

No bo powiedzcie sami - kto ma szansę robić takie rzeczy? [Podczas kręcenia Thunderbolts*] jesteśmy na kompletnym odludziu w Utah, w przepięknym miejscu, zamykamy drogę i kręcimy w upale sięgającym 40 stopni, albo znajdujemy się na drugim najwyższym budynku świata. To naprawdę wyjątkowe doświadczenia.

Jak będą wyglądać X-Meni w Avengers: Doomsday? Nowy przeciek może to zdradzać

Thunderbolts* zadebiutuje na Disney+ 27 sierpnia.

 

 

Źródło: empireonline

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
thunderbolts* jake schreier MCU x-men
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,2

2025
Oglądaj TERAZ Thunderbolts* Kryminał

Najnowsze

1 Wiedźmin
-

Spin-off Wiedźmina określony "katastrofą"! Co poszło nie tak?

2 the lowdown
-

Ethan Hawke zagra szalonego dziennikarza. Zobacz zwiastun The Lowdown

3 Kobieta z kabiny dziesiątej
-

Nie chcecie popłynąć w tym rejsie. Zwiastun filmu Kobieta z kabiny dziesiątej

4 Nieczysta gra
-

Klasyczne napady w szalonej odsłonie! Zwiastun filmu Nieczysta gra

5 Bruce Willis
-

Problemy zdrowotne Bruce'a Willisa. "Jest w dobrym zdrowiu, ale mózg go zawodzi"

6 The Savant
-

Za dnia mama, po zmroku internetowa agentka specjalna. Zwiastun The Savant z Jessicą Chastain

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e163

Moda na sukces

s38e154

Zatoka serc

s17e13

American Ninja Warrior

s29e06

Najgorszy kucharz świata

s2025e167

Anderson Cooper 360

s2025e170

The Lead with Jake Tapper

s01e85

s01e92
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Chris Pine
Chris Pine

ur. 1980, kończy 45 lat

Melissa McCarthy
Melissa McCarthy

ur. 1970, kończy 55 lat

Macaulay Culkin
Macaulay Culkin

ur. 1980, kończy 45 lat

Amanda Schull
Amanda Schull

ur. 1978, kończy 47 lat

Andy Muschietti
Andy Muschietti

ur. 1973, kończy 52 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

8

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

9

Aubrey Plaza w pierwszym wywiadzie po śmierci męża. Zdobyła się na szczere wyznanie

10

Śmierć na planie Emily w Paryżu. Co wiadomo w sprawie?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV