Xbox Series X oraz Xbox Series S w przedsprzedaży w Media Expert

Microsoft przygotował dla swoich klientów dwie konsole z linii Xbox Series, które mają zachęcić nas do przeskoku na dziewiątą generację. Z myślą o najbardziej wymagających graczach opracowano model Xbox Series X przystosowany do pracy w natywnej rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę. Pod względem stricte wydajnościowym będzie to najmocniejsza konsola kolejnej generacji, która może rywalizować z topowymi pecetami z ostatnich lat.

Xbox Series S będzie z kolei modelem budżetowym przeznaczonym dla tych, którym nie zależy na fizycznych nośnikach i graniu w 4K. Aby obniżyć cenę konsoli, projektanci wykorzystali nośnik SSD o mniejszej pojemności (512 GB), zrezygnowali z czytnika płyt Blu-ray oraz przystosowali podzespoły do pracy przy natywnej rozdzielczości 1440p przy 60 klatkach na sekundę. Warto jednak wspomnieć, że ten sprzęt również pozwoli wykorzystać potencjał nowoczesnych telewizorów 4K – konsolę wyposażono bowiem w system sztucznej inteligencji wyszkolony w skalowaniu obrazu do wyższej rozdzielczości.

Nowe konsole pojawiły się w ofercie sieci Media Expert. Model Xbox Series X sprzedawany jest w wersji standardowej w cenie 2249 zł oraz w zestawie z grą Assassin's Creed: Valhalla za 2379 zł. Model Xbox Series S możemy kupić za 1349 zł. Klienci, którzy zamówią konsole w przedsprzedaży, będą mogli jako jedni z pierwszych rozpocząć przygodę z nowymi Xboxami w dniu premiery 10 listopada.

Mimo różnic wydajnościowych, oba modele odpalą wszystkie gry z dziewiątej generacji oraz z Xboxa One, Xboxa 360 i Xboxa. Poniżej prezentujemy specyfikację nowych konsol:

Xbox Series X Xbox Series S Procesor 8-rdzeniowy AMD Zen 2, taktowanie 3,8 GHz / 3,6 GHz 8-rdzeniowy AMD Zen 2, taktowanie 3,6 GHz / 3,4 GHz Karta graficzna AMD RDNA 2 / 52 rdzenie 1,825 GHz AMD RDNA 2 / 20 rdzeni 1,565 GHz Moc karty graficznej 12,15 TFLOPS 4 TFLOPS Architektura 7nm RAM 16 GB GDDR6

10 GB @560 GB/s

6 GB @336 GB/s 10 GB GDDR6

8 GB @224 GB/s

2 GB @56 GB/s Docelowa wydajność 4K przy 60 FPS

maksymalnie do 120 FPS 1440p przy 60 FPS

maksymalnie do 120 FPS Pamięć SSD 1 TB PVIe Gen4 NVME

2,5 GB/s nieskompresowanych danych

4,5 GB/s skompresowanych danych 512 GB PVIe Gen4 NVME

2,5 GB/s nieskompresowanych danych

4,5 GB/s skompresowanych danych Możliwość rozszerzenia Karta rozszerzeń 1 TB Wsteczna kompatybilność Gry: Xbox One, Xbox 360, Xbox

Akcesoria: Xbox One Napęd Blu-ray 4K Brak Wyjście obrazu HDMI 2.1

