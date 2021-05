Klon Wolverine'a młotem na wampiry. X-Meni mają genialny plan zabicia krwiopijców

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W 12. zeszycie serii komiksowej Wolverine X-Meni przedstawili niespotykany plan pozbycia się wampirów. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Logan wszedł na trajektorię kolizyjną z Drakulą i rozrzuconymi po całych Stanach Zjednoczonych społecznościami krwiopijców. Po powrocie na macierzystą wyspę mutantów, Krakoę, Beast i Omega Red wykorzystali Rosomaka, aby zdziesiątkować armię przeciwników.

Dzięki pomocy doprowadzającej do zmartwychwstań istot z genem X Piątki Beast stworzył jedynego w swoim rodzaju klona Wolverine'a. Spragnione jego krwi wampiry w trakcie konsumpcji początkowo uzyskują więc siłę i odporność na światło dzienne; sęk w tym, że w organizmie nowo powstałej istoty umieszczono przy okazji komórki fotoreceptorowe pobrane bezpośrednio od planktonu, które produkują własne światło. To właśnie one doprowadzają do tego, że delektujący się klonem Logana krwiopijcy dosłownie wybuchają od środka wskutek podnoszącej się temperatury ich ciała.

Wolverine #12 - plansze

Wiemy, że ten zabieg przyczynił się już teraz do znacznego osłabienia Narodu Wampirów. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że Drakula zdołał wydostać się z niewoli, wojna z krwiopijcami jeszcze nie dobiegła końca.