Komiksowe zapowiedzi Egmontu: zobaczcie okładki z września 2025 r.
Wrzesień 2025 roku przyniesie bogatą ofertę komiksów spod znaku Egmontu. Poznacie zapowiedzi i obejrzyjcie okładki.
We wrześniu wydawnictwo Egmont wyda trzydzieści nowych komiksów przeznaczonych dla różnych grup odbiorców. Najwięcej będzie komiksów superbohaterskich, w tym także z ekskluzywnych serii Batman Noir, DC Limited i Marvel Limited. Będą też m.in. kolejne przygody Spider-Mana, Pingwina czy Młodych Tytanów. Będą też oczywiście komiksy z Gwiezdnych Wojen.
Fani przygody i klimatów bardziej fantasy będą mogli przeczytać m.in. kolejny tomy projektów Thorgal. Saga i Świat Akwilonu, a dla fanów machania szpadą ukaże się komiks z Zorro w roli głównej. Będzie też druga i ostatnia część przerażającej historii rozbitków z Dżakarty.
Dla miłośników lżejszych pozycji pojawi się kolejny - po długiej przerwie - tom zbiorczy pasków z Garfieldem, a także dwa komiksy o Kaczorze Donaldzie i spółce. Sporo będzie komiksów dla młodszych czytelników, w tym dwa Bereniki Kołomyckiej - nowy tom Malutkiego Liska i Wielkiego Dzika, a także pierwszy tom spin-offu.
Tak prezentują się okładki wszystkich wrześniowych zapowiedzi komiksowych wydawnictwa Egmont:
Źródło: Egmont
