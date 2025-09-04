Komiksowe zapowiedzi Egmontu: zobaczcie okładki z września 2025 r.

Egmont

We wrześniu wydawnictwo Egmont wyda trzydzieści nowych komiksów przeznaczonych dla różnych grup odbiorców. Najwięcej będzie komiksów superbohaterskich, w tym także z ekskluzywnych serii Batman Noir, DC Limited i Marvel Limited. Będą też m.in. kolejne przygody Spider-Mana, Pingwina czy Młodych Tytanów. Będą też oczywiście komiksy z Gwiezdnych Wojen.

Fani przygody i klimatów bardziej fantasy będą mogli przeczytać m.in. kolejny tomy projektów Thorgal. Saga i Świat Akwilonu, a dla fanów machania szpadą ukaże się komiks z Zorro w roli głównej. Będzie też druga i ostatnia część przerażającej historii rozbitków z Dżakarty.

Dla miłośników lżejszych pozycji pojawi się kolejny - po długiej przerwie - tom zbiorczy pasków z Garfieldem, a także dwa komiksy o Kaczorze Donaldzie i spółce. Sporo będzie komiksów dla młodszych czytelników, w tym dwa Bereniki Kołomyckiej - nowy tom Malutkiego Liska i Wielkiego Dzika, a także pierwszy tom spin-offu.

Tak prezentują się okładki wszystkich wrześniowych zapowiedzi komiksowych wydawnictwa Egmont: