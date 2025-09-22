Jeden z najlepszych horrorów 2025 roku już w VOD. Gdzie obejrzeć?
Film Zniknięcia elektryzował przed premierą i już po niej. To produkcja wszem i wobec uznana za jeden z najlepszych horrorów dekady i tego roku. Można już ją obejrzeć w domowym zaciszu. Gdzie?
Film Zniknięcia podbił amerykańskie i światowe kina w 2025 roku. Produkcja Zacha Creggera została ochrzczona mianem jednego z najlepszych horrorów tego roku. Recenzje to potwierdzają - 94% pozytywnych opinii od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes i 85% od publiczności. Film zarobił też globalnie 263.4 mln dolarów, co przy budżecie 38 mln dolarów jest fantastycznym wynikiem i wielkim hitem.
Zniknięcia - gdzie obejrzeć?
Film Zniknięcia jest dostępny do kupienia lub wypożyczenia za pośrednictwem poniższych serwisów VOD:
- Player:
wypożyczenie - 49,99 zł
- MeGogo:
wypożyczenie - 44,99 zł
kupno - 44,99 zł
- Rakuten:
wypożyczenie (HD, 4K) - 49,99 zł
kupno (SD, HD, 4K) - 69,99 zł
- Canal+:
wypożyczenie - 49,99 zł
Zniknięcia - co wiadomo o filmie?
Reżyserem i scenarzystą horroru Zniknięcia jest Zach Cregger, twórca Barbarzyńców. W obsadzie są między innymi Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Amy Madigan i Benedict Wong. Film ma poruszać takie tematy jak korupcja policji, nadużycia religijne i magiczne rytuały.
Zniknięcie opowiada o tym, jak 17 dzieci zaginęło w małym miasteczku Maybrook. Załączone na stronie obrazy pochodzą z domowych kamer monitoringu i pokazują, że wszystkie dzieci wyszły o 2:17 w nocy. Fikcyjni reporterzy informują, że cała sytuacja wstrząsnęła społecznością do głębi, a jednocześnie obiecują, że trwa dochodzenie w sprawie.
Zniknięcia - zwiastun filmu
