Jeden z najlepszych horrorów 2025 roku już w VOD. Gdzie obejrzeć?

Film Zniknięcia podbił amerykańskie i światowe kina w 2025 roku. Produkcja Zacha Creggera została ochrzczona mianem jednego z najlepszych horrorów tego roku. Recenzje to potwierdzają - 94% pozytywnych opinii od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes i 85% od publiczności. Film zarobił też globalnie 263.4 mln dolarów, co przy budżecie 38 mln dolarów jest fantastycznym wynikiem i wielkim hitem.

Zniknięcia - recenzja filmu

Zniknięcia - gdzie obejrzeć?

Film Zniknięcia jest dostępny do kupienia lub wypożyczenia za pośrednictwem poniższych serwisów VOD:

Player:

wypożyczenie - 49,99 zł

wypożyczenie - 49,99 zł MeGogo:

wypożyczenie - 44,99 zł

kupno - 44,99 zł

wypożyczenie - 44,99 zł kupno - 44,99 zł Rakuten:

wypożyczenie (HD, 4K) - 49,99 zł

kupno (SD, HD, 4K) - 69,99 zł

wypożyczenie (HD, 4K) - 49,99 zł kupno (SD, HD, 4K) - 69,99 zł Canal+:

wypożyczenie - 49,99 zł

Zniknięcia - co wiadomo o filmie?

Reżyserem i scenarzystą horroru Zniknięcia jest Zach Cregger, twórca Barbarzyńców. W obsadzie są między innymi Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Amy Madigan i Benedict Wong. Film ma poruszać takie tematy jak korupcja policji, nadużycia religijne i magiczne rytuały.

Zniknięcie opowiada o tym, jak 17 dzieci zaginęło w małym miasteczku Maybrook. Załączone na stronie obrazy pochodzą z domowych kamer monitoringu i pokazują, że wszystkie dzieci wyszły o 2:17 w nocy. Fikcyjni reporterzy informują, że cała sytuacja wstrząsnęła społecznością do głębi, a jednocześnie obiecują, że trwa dochodzenie w sprawie.

Zniknięcia - zwiastun filmu