placeholder
Reklama
placeholder

Jeden z najlepszych horrorów 2025 roku już w VOD. Gdzie obejrzeć?

Film Zniknięcia elektryzował przed premierą i już po niej. To produkcja wszem i wobec uznana za jeden z najlepszych horrorów dekady i tego roku. Można już ją obejrzeć w domowym zaciszu. Gdzie?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Zniknięcia 
online VOD
Zniknięcia fot. materiały prasowe
Reklama

Film Zniknięcia podbił amerykańskie i światowe kina w 2025 roku. Produkcja Zacha Creggera została ochrzczona mianem jednego z najlepszych horrorów tego roku. Recenzje to potwierdzają - 94% pozytywnych opinii od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes i 85% od publiczności. Film zarobił też globalnie 263.4 mln dolarów, co przy budżecie 38 mln dolarów jest fantastycznym wynikiem i wielkim hitem.

Zniknięcia - recenzja filmu

Zniknięcia - gdzie obejrzeć?

Film Zniknięcia jest dostępny do kupienia lub wypożyczenia za pośrednictwem poniższych serwisów VOD:

  • Player:
    wypożyczenie - 49,99 zł
  • MeGogo:
    wypożyczenie - 44,99 zł
    kupno - 44,99 zł
  • Rakuten:
    wypożyczenie (HD, 4K) - 49,99 zł
    kupno (SD, HD, 4K) - 69,99 zł
  • Canal+:
    wypożyczenie - 49,99 zł

Zniknięcia - co wiadomo o filmie?

Reżyserem i scenarzystą horroru Zniknięcia jest Zach Cregger, twórca Barbarzyńców. W obsadzie są między innymi Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Amy Madigan i Benedict Wong. Film ma poruszać takie tematy jak korupcja policji, nadużycia religijne i magiczne rytuały. 

Zniknięcie opowiada o tym, jak 17 dzieci zaginęło w małym miasteczku Maybrook. Załączone na stronie obrazy pochodzą z domowych kamer monitoringu i pokazują, że wszystkie dzieci wyszły o 2:17 w nocy. Fikcyjni reporterzy informują, że cała sytuacja wstrząsnęła społecznością do głębi, a jednocześnie obiecują, że trwa dochodzenie w sprawie.

Zniknięcia - zwiastun filmu

Zniknięcia

arrow-left
Zniknięcia
fot. New Line Cinema
arrow-right

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Zniknięcia 
online VOD
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,6

2025
Zniknięcia
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ Zniknięcia Horror

Najnowsze

1 1. Oficjalna data premiery to 22 maja 2026 roku.
-

Oficjalny zwiastun The Mandalorian & Grogu! Gwiezdne Wojny wracają na wielki ekran

2 Ultimate Spider-Man: Incursion #5
-

To urządzenie może zmienić uniwersum Marvela. Czym są „Origin Boxes”?

3 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-
Plotka

4. sezon Wiedźmina z rekordowym budżetem. Netflix wydał krocie na to uniwersum fantasy

4 Sakamoto Days (2. sezon) – Premiera: 14 lipiec
-

Sakamoto Days - powstanie aktorski film na podstawie mangi!

5 Teen Wolf: The Movie
-

Będzie dalszy ciąg Teen Wolf? Aktor wziął sprawy w swoje ręce i sam napisał scenariusz

6
-

Najlepsze postacie w Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Tanjiro poza podium! [RANKING]

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e182

Moda na sukces

s03e03

s42e235

Ridiculousness

s42e236

Ridiculousness

s42e237

Ridiculousness

s42e238

Ridiculousness

s12e23

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s27e31

Big Brother (US)
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tatiana Maslany
Tatiana Maslany

ur. 1985, kończy 40 lat

MyAnna Buring
MyAnna Buring

ur. 1979, kończy 46 lat

Daniella Alonso
Daniella Alonso

ur. 1978, kończy 47 lat

Tom Felton
Tom Felton

ur. 1987, kończy 38 lat

Billie Piper
Billie Piper

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV