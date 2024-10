Zwiastun Wojna i rewolta, koreańskiego filmu akcji Netflixa. Katany poszły w ruch!

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Uprising to nowy, koreański film akcji w reżyserii Kim Sang-man i wyprodukowany z pomocą Park Chan-wooka. Jest to film Netflixa, którego akcja dzieje się za czasów dynastii Joeson. Z historii wiadomo, że członkowie tego rodu panowali szczególnie długo na terenie Japonii. Z zapowiedzi można jednak wywnioskować, że są to nadal czasy świetności samurajów.

W filmie udział bierze m.in. Gang Dong-won, Park Jeong-min oraz Cha Seung-won. Historia opowiada o dwóch przyjaciołach z kompletnie różnych grup społecznych, którzy w momencie wybuchu wojny stają naprzeciw siebie. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun, który zapowiada całą masę zgrabnie wyreżyserowanej akcji. Katany będą cięły powietrze i wrogów, a nawet znalazło się kilka kreatywnych ujęć z pierwszej osoby podczas pojedynku na miecze. Koniecznie sprawdźcie poniżej!

Wojna i rewolta - co wiadomo?

Czasy dynastii Joseon. Dwóch przyjaciół, którzy dorastali razem — choć w odmiennych grupach społecznych — spotyka się po wojnie, tyle że po przeciwnych stronach barykady.

W obsadzie znajduje się: Gang Dong-won, Park Jeong-min, Cha Seung-won.

Wojna i rewolta - premiera 11 października 2024 roku na platformie Netflix.