Żywioły Saszy - Ogień: zdjęcia z 1. odcinka. Kryminał oparty na książce Bondy

fot. AGNIESZKA K. JUREK/TVN

Żywioły Saszy - Ogień to nowy serial kryminalny platformy Player.pl o profilerce wymyślonej przez pisarkę, Katarzynę Bondę. Co ciekawe, historia oparta jest na książce Lampiony, która nie jest pierwszym tomem serii. Niewątpliwie, że jeśli serial odniesie sukces, kolejne zostaną zekranizowane. Podobnie jak to ma miejsce z Chyłką.

Żywioły Saszy - Ogień - opis fabuły

Sasza Załuska lata spędziła w Wielkiej Brytanii, w której studiowała przez siedem lat i doskonaliła się w profesji profilerki. Teraz wraca do Polski i niemal od razu otrzymuje zadanie. Wyrusza do Łodzi, w której policja bez skutku szuka osoby odpowiedzialnej za podpalenia. Śledztwo okazuje się zawiłe. Wyzwaniem nie jest tylko brak jednoznacznych dowodów i tropów, ale też wątpliwości współpracowników co do umiejętności bohaterki. Pierwszy sezon oparty jest na jednej sprawie kryminalnej, a każdy nowy odcinek będzie przybliżać nowe tropy.

Żywioły Saszy - Ogień - zdjęcia

Żywioły Saszy - Ogień - odcinek 1

Żywioły Saszy - Ogień - obsada

Magdalena Boczarska gra Saszę Załuską. W obsadzie są także Marcin Czarnik, Mirosław Haniszewskki, Piotr Srebowski, Andrzej Konopka, Krzysztof Dracz, Arkadiusz Jakubiak, Jerzy Trela, Jędrzej Hyncar i Aleksandra Konieczna.

Żywioły Saszy - Ogień - premiera 17 listopada w player.pl.