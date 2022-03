Avatar - ciekawostki i pierwsze rysunki koncepcyjne. Puszka Pandory nabiera nowego znaczenia!

Wstępne prace nad szkicami filmu pojawiły się już w połowie lat 90. Cameron obejrzał wtedy Pocahontas, animację Disneya z 1995 i pomysł, aby żołnierz zakochał się w córce swojego wroga, stał się rdzeniem opowieści. Istnieją też inne podobieństwa. Inicjały Jake'a Sully'ego (J.S.) są takie same jak bohatera Johna Smitha. Twórca chciał, aby w postać Neytiri wcieliła się Q'orianka Kilcher. Wszystko przez to, że zobaczył ją w roli Pocahontas w Podróży do Nowej Ziemi (2005).