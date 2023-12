CDA Premium - najpopularniejsze seriale 2023 na platformie

fot. materiały prasowe

CDA Premium ma w swojej ofercie kilkanaście świetnych seriali z różnych gatunków filmowych. Przede wszystkim miłośnicy kryminałów znajdą parę świetnych tytułów dla siebie, jak Millenium, Granica zbrodni czy The Valhalla Murders. Fani kostiumowych produkcji powinny zainteresować m.in. Sisi czy Panna Scarlet i komisarz. A jeśli ktoś lubi przygodowe seriale to w bibliotece znajduje się np. W 80 dni dookoła świata. Na uwagę zasługuje też Młody papież oraz jego kontynuacja w gwiazdorskiej obsadzie.

Sprawdźcie poniżej zestawienie najpopularniejszych seriali 2023 roku na platformie. Lista jest bogata w ciekawe tytuły, które są warte obejrzenia.

Najpopularniejsze seriale 2023 na CDA Premium

To belgijski thriller psychologiczny, który składa się z 9 odcinków. Opowiada o kobiecie cierpiącej na amnezję, która przebywa w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. Jest ostatnią osobą, którą widziano z zaginionym Thomasem Spectre. Jako świadek i główna podejrzana wydaje się być jedynym kluczem do rozwikłania tajemniczego zniknięcia.

To kryminalny serial kostiumowy, który składa się z 12 odcinków. W nim Eliza Scarlet łączy siły z inspektorem Scotland Yardu, aby rozwiązać zagadkę w XIX-wiecznym Londynie. W głównych rolach występują Kate Phillips oraz Stuart Martin.

Ten islandzki thriller kryminalny opowiada o policyjnym śledczym, Arnarze, który przyjeżdża z Norwegii, aby pomóc w śledztwie dotyczącym pierwszego seryjnego mordercy w Islandii. Serial składa się z 8 odcinków.

Dzień

Ten belgijski serial kryminalny opowiada o grupie negocjatorów policyjnych, która robi wszystko, aby uwolnić zakładników przetrzymywanych w banku. Składa się z 12 odcinków, w których nie brakuje akcji.

Głównego bohatera w serialu gra Jude Law, który był nominowany do Złotego Globu za swój występ. Aktor wciela się w Lenny'ego Belardo, czyli Piusa XIII, który został pierwszym w historii amerykańskim papieżem.

To dziewięcioodcinkowa kontynuacja Młodego papieża, w której Pius XIII zapada w śpiączkę. Jego miejsce zajmuje nowy papież, w którego wciela się John Malkovich.

Millenium

Millenium to sześcioodcinkowy szwedzki serial kryminalny, który powstał na podstawie trylogii filmowej opartej na serii powieści autorstwa Stiega Larssona. W głównych rolach występują Noomi Rapace oraz Michael Nyqvist.

To kryminał, którego akcja rozgrywa się w Alpach na niemiecko-austriackiej granicy, gdzie znalezione zostaje ciało chłopca. Wkrótce detektywi odkrywają kolejne miejsca zbrodni, naznaczone przerażającymi symbolami.

To sześcioodcinkowy serial historyczny. W małej afrykańskiej wiosce pojawiają się handlarze niewolnikami, którzy uprowadzają dziewczynkę. Wkrótce Aminata razem z innymi porwanymi trafia na statek, który płynie do Ameryki.

The Team to serial kryminalny, w którym zespół najlepszych śledczych z całej Europy spotyka się, by wytropić bezwzględne organizacje przestępcze. W jednej z głównych ról występuje Lars Mikkelsen.

To dramat historyczny o przyszłej władczyni. Sisi, beztroska nastolatka, zakochuje się w potężnym i wpływowym mężczyźnie, który ma także mroczną i niebezpieczną stronę. Ona jednak przyjmuje to wyzwanie.

To serial przygodowy, który liczy osiem odcinków. Luźno inspiruje się powieścią Juliusza Verne’a. W głównych rolach występują David Tennant, Ibrahim Koma i Leonie Benesch.

Grobowiec. Morderstwo

To thriller kryminalny, w którym archeolodzy odkrywają masowy grób w szwedzkim lesie. Do sprawy zostaje powołana specjalna grupa policyjna. Na platformie dostępne są 2 sezony.

Trom. Ciężar zbrodni

To serial kryminalny, w którym dziennikarz otrzymuje tajemniczą wiadomość od młodej kobiety. Kiedy próbuje się z nią skontaktować, okazuje się, że Sonia zaginęła. Produkcja składa się z 6 odcinków.

To pełen intryg oraz zwrotów akcji serial dramatyczny, który przenosi widzów do USA i początku ery komputerowej lat 80. Chciwy wizjoner musi konkurować na śmierć i życie z największymi gigantami branży - Apple, Microsoft oraz IBM. W głównych rolach występują Lee Pace, Scoot McNairy i Mackenzie Davis. Na platformie są 2 sezony.

Burzliwe przestworza

To holenderski biograficzny serial przygodowy, który przenosi widzów do 1919 roku. Opowiada prawdziwą historię dwóch pionierów lotnictwa, którzy pomimo burzliwych czasów, postanawiają zaryzykować i zainwestować w firmę produkującą samoloty.

To serial kryminalny składający się z 13 odcinków. W nim po nagłej śmierci szeryfa hrabstwa Los Angeles, jego zastępcą zostaje znany z niesubordynacji stróż prawa. W głównej roli występuje Stephen Dorff.

To thriller kryminalny, w którym okolice paraliżuje przebiegły morderca szokujący brutalnością. W głównych rolach występują Erika Sainte oraz Olivier Marchal. Na platformie znajdują się 3 sezony.

