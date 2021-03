Najlepsze gry 2021 roku [lista aktualizowana]

IO Interactive

Najlepsze gry 2021 roku to przygotowane przez nas zestawienie tytułów, które zadebiutowały w minionych miesiącach na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch i które warte są Waszej uwagi. Znajdziecie tutaj wyłącznie takie produkcje, które sami ograliśmy, jesteśmy pewni ich jakości i możemy je polecić. Wpis będzie też regularnie aktualizowany o kolejne pozycje.

Poniżej znajdziecie nie tylko tytuły, ale też krótkie opisy, zwiastun oraz link do naszej recenzji. Liczymy, że informacje te pomogą Wam w podjęciu decyzji o sięgnięciu po daną grę.

Najlepsze gry 2021 roku

Najlepsze gry 2021 roku - styczeń

Styczeń, jak praktycznie co roku, nie przyniósł zbyt wielu dużych produkcji. Na rynek trafiły jednak dwie ciekawe i udane produkcje - w tym jedna od polskiego studia, które w ostatnich latach kojarzone jest przede wszystkim z horrorami.

Hitman 3

Agent 47 powrócił w nowej odsłonie. IO Interactive po raz kolejny przygotowało rozbudowaną skradankę, która oferuje mnóstwo opcji. Hitman 3 doskonała propozycja dla osób, które lubią eksperymentować, przechodzić poszczególne etapy wiele razy i za każdym razem odkrywać coś nowego. Na uwagę zasługuje też możliwość przeniesienia poziomów z poprzednich dwóch części i zyskanie do nich dostępu w nieco odświeżonym wydaniu.

The Medium

Polskie studio Bloober Team przygotowało kolejny horror, tym razem z akcją w... Krakowie. Główna bohaterka, Marianne, zagłębia się w niebezpieczne tajemnice związane z ośrodkiem wypoczynkowym Niwa. Kobieta to tytułowe medium, a więc jej podróż zabierze ją nie tylko do świata realnego, ale też tego duchowego. The Medium przyciąga wzrok świetną oprawą graficzną, a klimat idealnie uzupełnia muzyka, za którą odpowiada dwóch kompozytorów - Arkadiusz Reikowski i Akira Yamaoka.

Najlepsze gry 2021 roku - luty

W lutym brakowało może dużych i naprawdę głośnych produkcji, ale nie oznacza to, że zabrakło dobrych gier. Miłośnicy mniejszych, ale solidnych tytułów nie mieli powodów do narzekań.

Little Nightmares II

Sequel gry z 2017 roku jest jeszcze mroczniejszy i bardziej niepokojący od poprzedniczki. Mamy tutaj do czynienia z horrorem, który nie wykorzystuje do straszenia tanich sztuczek i jumpscare'ów na każdym kroku. Zamiast tego w Little Nightmares 2 postawiono przede wszystkim na ciężki, ponury klimat i poczucie, że na każdym kroku coś na nas czyha i może pozbawić nas życia. I rozwiązanie to w połączeniu z niewielkim i w większości przypadków bezbronnym bohaterem sprawdza się fantastycznie!

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Remastery nie przyzwyczaiły graczy do specjalnych skoków jakościowych czy nowej, ekscytującej zawartości. Super Mario 3D World + Bowser's Fury pokazuje jednak, że można zrobić to inaczej i lepiej. Dostajemy tutaj nie tylko kapitalną platformówkę znaną z Wii U w nieco lepszej jakości, ale też i duży, dodatkowy świat do eksploracji, będący na dobrą sprawę "grą w grze". Dzięki temu jest to tytuł, który zadowoli nie tylko osoby nieznające pierwowzoru, ale nawet graczy, którzy kilka lat temu zapoznali się z nim na poprzedniej konsoli Nintendo.

Persona 5 Strikers

Sympatyczna ekipa Phantom Thieves zbiera się ponownie po kilku miesiącach i... staje do walki z zupełnie nowym zagrożeniem. Persona 5 Strikers to z jednej strony fabularny sequel gry z 2017 roku, a z drugiej jej spin-off. Turową walkę zastąpiono pojedynkami w czasie rzeczywistym, zrezygnowano z większości elementów społecznościowych, ale zachowano klimat, humor i świetną oprawę audiowizualną. Dla fanów serii - pozycja obowiązkowa!

