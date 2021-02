HBO GO - seriale i filmy z magią (lista aktualizowana)

fot. materiały prasowe

HBO GO oferuje swoim subskrybentom wiele znakomitych filmów i seriali, które zapewniają świetną rozrywkę. Użytkownicy mogą wybierać tytuły ze swoich ulubionych gatunków. Na miłośników czarów i grozy, którzy lubią przenieść się do fantastycznego świata pełnego magii, mroku i czarodziejów czeka na platformie streamingowej bogata oferta produkcji. Widzowie mogą wybierać między romansami, horrorami, komediami oraz kinem familijnym i przygodowym. Każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.

Przedstawiamy zestawienie, w którym znajdziecie najlepsze filmy i seriale z elementami magii i czarodziejskiego świata dostępne na HBO GO.

HBO GO - seriale i filmy z magią

Magicy 7,7 2015 Zobacz w VOD Magicy Dramat O serialu Serial The Magicians skupia się na grupie dwudziestu kilku osób z Nowego Jorku, które studiują magię i odkrywają, że świat fantasy, o którym czytały jako dzieci, jest prawdziwy i zagraża... Czytaj więcej Najnowsza recenzja redakcji Trzynasty odcinek oferuje odpowiednie zakończenie dla wszystkich wątków tego sezonu, jednocześnie końcówką zasiewając ziarenka nowych historii, które przy odpowiedniej pielęgnacji mogą wyrosnąć na jeszcze lepsze od tych dotychczasowych. Bohaterowie w... Czytaj więcej

Magicy to serial, który opowiada o grupie młodych osób, które postanawiają zostać magikami. Jednak magiczny świat, który uważali za fikcję pochodzącą z książek z dzieciństwa, okazuje się być prawdziwy. A do tego stanowi realne zagrożenie dla ich rzeczywistości, dlatego postanawiają ćwiczyć swoje umiejętności, aby ochronić świat. Serial chwalony jest za błyskotliwy scenariusz, interesujący rozwój bohaterów oraz solidne aktorstwo. Z każdym sezonem jest coraz lepszy i zapewnia dużo dobrej rozrywki oraz emocji. Na HBO GO dostępne są wszystkie 5 serii.

Wampiry: Dziedzictwo 6,6 2018 Zobacz w VOD Wampiry: Dziedzictwo Przygodowy O serialu Legacies to serial o wampirach ze szkoły The Salvatore School for the Young and Gifted. Główną bohaterką jest Hope Mikaelson, siedemnastoletnia córka Klausa Mikaelsona. Dziewczyna uczęszcza do szkoły wraz z... Czytaj więcej Najnowsza recenzja redakcji kontynuują wydarzenia z ostatniego odcinka poprzedniej serii, więc kwestia Landona i Hope jest niewiadomą, a nekromanta dalej knuje swoje plany. Na szczęście twórcy nie przeciągają tematów i... Czytaj więcej

Wampiry: Dziedzictwo to spin-off Pamiętników Wampirów i The Originals, który podobnie jak one opowiada o życiu wampirów, wilkołaków i czarownic. Historia serialu koncentruje się na Hope Mikaelson, córce niesławnego Klausa Mikaelsona oraz jej przyjaciołach. Młodzi bohaterowie uczęszczają do szkoły prowadzonej przez Alarica Saltzmana, gdzie uczą się panować nad swoimi nadprzyrodzonymi zdolnościami i instynktami. Na HBO GO są dostępne dwa pełne sezony, a nowe odcinki 3. serii trafiają na platformę dzień po premierze w USA.

Naprzód 7,5 2020 Zobacz w VOD Naprzód Komedia O filmie Jest to historia dwóch nastoletnich braci, którzy są elfami. Obydwaj postanawiają wyruszyć w wielką podróż, by sprawdzić, czy na świecie wciąż jest trochę magii. Czytaj więcej Najnowsza recenzja redakcji Nowoczesność jest największym wrogiem tradycji. Postęp technologiczny rozleniwia nas, tępi nasze zmysły, a czasami nawet ogłupia. Tak przynajmniej daje nam do zrozumienia reżyser nowego filmu studia Pixar, .... Czytaj więcej

Studio Pixar zaprasza do magicznego świata filmu Naprzód, który zdobył w 2021 roku nominację do Złotego Globu. Animacja opowiada o dwóch nastoletnich elfach, którzy ruszają w podróż pełną przygód. Czy odnajdą w swoim życiu prawdziwą magię? Twórcy popuścili w filmie wodze wyobraźni, a kraina, którą stworzyli, prezentuje się olśniewająco. Dobre, mądre kino dla małych i dużych.

Kraina Lovecrafta 7,3 2020 Zobacz w VOD Kraina Lovecrafta Dramat O serialu Serial na podstawie powieści z 2016 roku autorstwa Matta Ruffa. Historia opowiada o 25-letnim Atticusie Blacku, który wraz ze swoją przyjaciółką Letitią oraz wujem George'em wyrusza w podróż przez Amerykę... Czytaj więcej Najnowsza recenzja redakcji Premierowa odsłona była stylowa, uporządkowana narracyjnie i interesująca fabularnie. Z powodzeniem wprowadzała w świat serialu, prognozując przy okazji niezapomniane wrażenia podczas seansu kolejnych odcinków. Oczekiwania widzów... Czytaj więcej

Kraina Lovecrafta to tegoroczny kandydat do zdobycia statuetki Złotego Globu za najlepszy serial dramatyczny. Ten serial fantasy łączy w sobie elementy kina przygodowego, horroru, a także dramatu. Odważnie podejmuje też temat rasizmu. Akcja jest dynamiczna, a efekty specjalne i rozmach imponują. Nie brakuje w nim też magii i grozy. Pierwszy sezon składa się z 10 odcinków, które wciągają i dostarczają sporej dawki rozrywki.

Strażniczki Kadabry

Strażniczki Kadabry to izraelski serial, który opowiada o grupie dobrych czarownic. Ich zadaniem jest obrona ludzkości przed nadprzyrodzonymi stworzeniami. Produkcja łączy w sobie dramat, fantasy i thriller. Składa się z 3 sezonów, które są dostępne na HBO GO.