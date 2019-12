Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, czyli komiksowy rodowód crossoveru Arrowverse

Kryzys na Nieskończonych Ziemiach to jedna z najsłynniejszych serii komiksowych, która powstała w historii wydawnictwa DC i zrewolucjonizowała świat takich bohaterów jak Flash, Superman czy Batman. Cykl został zredagowany po raz pierwszy jako 12-częściowa limitowana seria, która ukazywała się od kwietnia 1985 roku do marca 1986 roku. Do dzisiaj Kryzys został już kilka razy przedrukowany w różnych wydaniach. Twórcami serii są scenarzysta Marv Wolfman oraz ilustrator George Perez. Pierwszy z nich chciał porzucenia przez DC Multiwersum, które według niego było nieprzyjazne dla czytelników, tworzyło chaos, który wprowadzał odbiorcę w zagubienie. Zamiast tego pragnął, aby jego miejsce zajęło jedno zunifikowane uniwersum, w którym będą poruszać się bohaterowie opowiadań DC. Na początku to nie Perez miał być głównym ilustratorem serii, jednak był tak podekscytowany, gdy dowiedział się o tym pomyśle, że wkrótce to on dołączył do projektu. Była to dla niego również okazja do osobistej zemsty na Marvelu, który zablokował crossover JLA/Avengers, nad którym Perez miał pracować. Po latach powiedział, że Kryzys był jedną z najlepszych rzeczy, jaką zrobił w swojej karierze.

Fundamentem dla serii była postać Monitora, kosmicznego bytu, który pojawił się po raz pierwszy w komiksie The New Teen Titans z lipca 1982 roku, autorstwa Wolfmana i Pereza. Kryzys ukazał wszechświat, który został podzielony na wiele alternatywnych wszechświatów istniejących w różnych wymiarach. Dlatego w całej historii mieliśmy kilka wersji różnych superbohaterów jak Superman. Punktem wyjścia dla fabuły Kryzysu było wydostanie się Anty-Monitora z własnego uniwersum. To kosmiczny superzłoczyńca pochodzący z alternatywnej rzeczywistości, całkowicie odmiennej od innych, bo złożonej z antymaterii. Po podbiciu własnego uniwersum Anty-Monitor postanowił nie zachowywać się koleżeńsko i zostawić inne światy w spokoju, a za swój cel obrał sobie zniszczenie innych alternatywnych rzeczywistości. Tutaj do gry wkracza Monitor, który, aby uratować całe multiwersum, musi zebrać drużynę herosów do walki ze złoczyńcą.

Zrekrutowani bohaterowie z różnych rzeczywistości mają za zadanie wznieść pięć wież, które pomogą scalić multiwersum w jedno, co ma na celu jego wzmocnienie. Niestety Monitor zostaje wkrótce zamordowany przez swojego protegowanego, Harbingera, opętanego przez jednego z demonów Anty-Monitora. Jednak jego śmierć uwalnia wystarczającą ilość energii, aby rzucić pięć ostatnich równoległych Ziem w otchłań ochronną. Wówczas Anty-Monitor rekrutuje Psycho-Pirata, który ma mu pomóc w jego działaniach. Złoczyńca oddaje mu część swojej mocy, aby ten mógł manipulować postaciami z Ziemi-4, Ziemi-S i Ziemi-X przeciwko innym. Jednak ten plan spala na panewce. Po tym wydarzeniu Harbinger rekrutuje herosów z pozostałych Ziem, aby ci przeprowadzili zamach na Anty-Monitora w wszechświecie antymaterii. W tym celu mają wykorzystać moce Aleksandra Luthora Jr, aby otworzyć portal do świata Anty-Monitora. W czasie akcji udaje się zranić złoczyńcę, jednak umiera Supergirl.

Kryzys na Nieskończonych Ziemiach – plansza

Po tym starciu złoczyńcy świata DC łączą się pod przywództwem Brainiaca, który rekrutuje Lexa Luthora z Ziemi-1, aby podbić pozostałem Ziemie. W tym czasie Anty-Monitor znajduje sobie nowe ciało i próbuje użyć działa antymaterii, aby zniszczyć częściowo ze sobą scalone pięć Ziem. Barry Allen ginie, udaremniając ten plan złoczyńcy. Flash przyspiesza w czasie do tego stopnia, że ​​szybko starzeje się i rozpada się w pył, doświadczając swojej przeszłości. Co ciekawe Wolfman nie chciał, aby Barry zginął w tej serii, jednak wydawcy z DC uznali, że będzie to dobry wybór, ponieważ uważali tę postać za nudną. Po tej superbohaterskiej ofierze wściekły Anty-Monitor cofa się w czasie, aby zapobiec stworzeniu multiwersum. Wówczas Spectre jednoczy bohaterów i złoczyńców w walce przeciwko Anty-Monitorowi. Spectre to alter ego Jima Corrigana, policjanta zamordowanego przez bandytów, który powraca na Ziemię jako duch zemsty, aby zwalczać zło. Bohaterowie cofają się w czasie, aby zmierzyć się z Anty-Monitorem, a złoczyńcy trafiają na starożytną planetę Oa, aby uniemożliwić szalonemu naukowcowi Kronie stworzenie technologii potrzebnej dla powodzenia planu Anty-Monitora. Niestety ten plan się nie udaje i Krona kontynuuje swój eksperyment.

Ostatecznie plan złoczyńcy powstrzymuje Spectre, który dzięki swojej mocy roztrzaskuje czas i przestrzeń. Pięć Ziem łączy się w jeden wspólny wszechświat, a superbohaterowie powracają do teraźniejszości; tylko ci obecni przy wydarzeniu pamiętają oryginalne rzeczywistości. Natomiast Anty-Monitor ginie z ręki Supermana z Ziemi-1. Seria spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem wśród krytyków i fanów komiksów, na zawsze rewolucjonizując świat DC tworząc wspólne, jedno uniwersum. Jedyną kontrowersją do tej pory w Kryzysie jest śmierć wielu bohaterów, w tym wspomnianych Kary Zor-El, czyli oryginalnej Supergirl oraz Barry'ego Allena.

Teraz w końcu po to komiksowe wydarzenie sięgnęli twórcy telewizyjni, oferując je w crossoverze seriali wchodzących w skład Arrowverse. Monitor pojawił się już w poprzednim crossoverze tych produkcji, zwiastując nadchodzący Kryzys, wobec tego bohaterowie bardzo dobrze o nim wiedzieli i mogli, a raczej musieli się na niego przygotować. Barry Allen przygotowuje swoich bliskich na świat bez Flasha, ponieważ jest przekonany, że zginie w czasie tej wojny, podobnie jak Oliver Queen aka Green Arrow. Z resztą cały sezon Arrow kręci się wokół Kryzysu, a nasz główny bohater i jego przyjaciele są ciągani po różnych miejscach, aby zdobyć składniki do broni mającej powstrzymać Anty-Monitora. Tą bronią ostatecznie okazuje się Lyla Michaels, która stała się znanym z komiksowej serii Harbingerem. Natomiast o samym złoczyńcy, czyli Anty-Monitorze wiadomo niewiele, jest tylko wspominany jako zło, które ma dosięgnąć multiwersum. Pozostaje czekać jak rozwinie się ta sytuacja w crossoverze. Według zapowiedzi producenta wydarzenie ma rozpocząć się podobnie jak graficzny pierwowzór od zniszczenia wielu alternatywnych światów.