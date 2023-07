MCU - Czy oni są Skrullami? Sprawdź, za które postacie z Marvela mogli podszyć się kosmici

Marvel

Spójrzmy prawdzie w oczy - Tajna Inwazja ma gigantyczny potencjał, a serial Disney+ nie wykorzystuje go w stu procentach. Tematyka nadawałaby się na filmową sagę, a nie kilkuodcinkowy serial. Popuśćmy wodzy fantazji i wyobraźmy sobie świat MCU, w którym każdy może być Skrullem. Nasi ulubieńcy okazują się kimś innym, a wśród Avengersów zaczyna panować paranoja. Tak prezentowała się komiksowa Tajna inwazja, choć i ona nie była doskonała. Specjalnie dla Was przeanalizowaliśmy filmy i seriale powstałe w ramach MCU i wybraliśmy postacie, które mogłyby być Skrullami. Bohaterowie zmieniający się na przestrzeni filmów i ci, którzy z niewyjaśnionych powodów niespodziewanie znikali. Osoby na wysokich szczeblach, od których zależy los świata. Gdyby te postacie rzeczywiście zostały przejęte, Tajna inwazja stałaby się naprawdę wiekopomnym wydarzeniem. W poniższej galerii nie znajdziecie Rhody'ego i Everetta Rossa, którzy zostali już ujawnieni. Stawiamy dolary przeciwko orzechom, że przynajmniej kilkoro delikwentów z zestawienia nie jest tym, za kogo się podaje. Na koniec dobra rada: polecamy dotrwać do końca galerii - znajduje się tam postać, którą rozszyfrowaliśmy jako Skrulla! Część z Was będzie bardzo zaskoczona, inni trochę mniej.

Postacie z MCU, które mogłyby być Skrullami

Happy Hogan – Osoba zawsze znajdująca się w centrum wydarzeń. Jest bardzo blisko superbohaterów, ma ich zaufanie. Do tego nie jest zbyt potężny, więc w razie konfrontacji, uległby raczej napastnikowi. Doskonały cel dla Skrulla, pragnącego zinfiltrować środowisko Avengersów.

